施羅德投信 四大基金獎13喜

台灣基金界頗具盛名的四大基金獎晨星（Morningstar）、商周Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎、以及理柏台灣基金獎，日前已全數公布獲獎名單。施羅德投信表現優異，國內四大基金獎中囊括13項大獎，特別是在理柏台灣基金獎中、榮獲整體團體大獎和混合型團體大獎，以及傑出金鑽獎，獲得台股中小型基金大獎，顯見不管是全球股債投資，抑或台股團隊，表現優異，可說是眾望所歸。

超強實力

團體獎雙冠王連莊

今年，施羅德投信一舉拿下2個團體大獎與6項基金獎，合計8個獎項，可說是理柏獎的大贏家。特別是，施羅德投信已連續兩年獲得理柏台灣基金獎兩項團體大獎：整體與混合型，這是投資實力的最強表徵。理柏基金獎著重於獨有的定量分析，聚焦於發行的基金是否能提供穩定的回報，再根據不同資產與同業整體類別比較、綜合評估後頒發團體大獎。

施羅德投信總經理謝誠晃指出，理柏台灣每年從台灣眾多優秀的投資管理機構中，遴選出4個團隊予以表揚，施羅德投信再次受到評審青睞，得到整體團體獎及混合資產團體2個大獎，可說是連續兩年得到雙料冠軍，代表旗下股債產品均擁有高水準，也是對施羅德投信長年在「人才、工具、投資流程、風控治理」的努力予以肯定。

面對近期的市場震盪，謝誠晃強調，「多元資產」仍是施羅德投信的發展主軸，在被動式ETF當道的現今，施羅德堅持走主動操作的路，而多元資產類型的商品即是主動式操作最能發揮的領域。此外，「台股」也是發展重點，施羅德投信近年在政府基金代操上表現亮眼，也是主動管理最能發揮優勢所在。

招牌基金

績效經得起考驗

除了理柏基金獎，施羅德旗下兩大招牌基金：施羅德台灣樂活中小基金、施羅德環球目標回報基金，也都在金鑽獎大有斬獲，分別在金鑽獎中小型台股基金、海外基金-混合型基金的眾多國內外基金中，表現突出。施羅德投信台股投資團隊主管葉獻文表示：「施羅德投信雖是外商背景，但深耕台灣市場多年，台股研究是我們的強項，可說是結合國外視角以及在地投研的專業團隊。」施羅德台股投資團隊著重趨勢選題，以科技股為例，投資團隊會從產業變化去發掘投資的趨勢，從臺灣的上下游供應鏈去尋求投資機會，並進一步了解企業的優勢和產品技術；具體而言，善用波段操作，中長線方向不變，這與同業可能以價差操作為主的模式略有不同。

至於施羅德環球目標回報基金，已連續兩年獲得該獎項混合型基金肯定，深獲投資人關注。產品經理蔡宛庭說，這檔基金靈活操作的程度，可以說是投資界的「教科書」等級，面對市場高速震盪，這檔基金展現其專業預判及靈活優勢的長才。蔡宛庭舉例，關稅大戰近一個月開打，基金的核心是便是先做好風險控管，增加防禦型布局，3月以前，該基金就已調整布局，例如拉高現金以及類現金比重（約20%），並配置總計約25%與全球政經風險相關性較低之標的，如巨災保險債券、機構房貸證券、澳洲投資級債等。至於股票部分，基金自去年底開始就陸續獲利了結股票部位，持股比重由去年11月高點的46%降到最低約25%，而4月2日之後的風雲變色，逢低小幅加碼，目前淨股票部位回到約三成，持續尋找逢低進場時機，參與低點反彈機會。

迎關稅戰

長線布局等契機

當前市場受到關稅戰升溫的影響，投資氛圍明顯轉趨保守，許多投資人也因此陷入焦慮與觀望情緒。然而，市場的短期波動並不改變投資的核心價值—著眼長線、耐心因應。在這樣的時刻，選擇具備長期表現優異、並經由四大基金獎認可的得獎基金作為投資依據，搭配檢視自身資產配置與風險承受能力，不失為一個務實又積極的策略。施羅德投信眾望所歸，橫掃國內各項基金大獎，正是對其專業實力與投資流程的最佳砥礪。