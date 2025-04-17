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M&G新興市場債券基金 理柏連莊

經濟日報／ 項家麟

M&G新興市場債券基金A（美元）獲得2025理柏台灣基金獎「環球新興市場當地貨幣債券」5年期及10年期獎項的殊榮，連續兩年獲頒理柏台灣基金獎的M&G新興市場債券基金，以其深具競爭優勢的投資策略，在長期績效及分散風險等數據皆有亮眼傑出表現，獲得專業基金評選獎項的高度殊榮肯定。

M&G新興市場債券基金的投資策略有三大特色：一、Flexible，333靈活調整三大債種，該基金採333策略布局強勢貨幣主權債、公司債及在地政府債，投資彈性大，各債種配置皆可0至100%。二、Earning，新興債市收益率高，基金主要投資標的之一的新興債收益率來到歷史相對高檔，投資價值高，其中，本地債收益率達6.7%，優於過去10年平均值的6.0%。三、Diversity，多元布局分散風險，基金投資團隊全面評估各國投資機會，由下而上發掘投資機會，布局近90個國家，有效降低單一國家所造成的投資風險。

隨著美國總統川普入主白宮，再度掀起全球貿易大戰，市場對於新興市場前景擔憂也隨之上升。然而，如果回顧川普首任任期，新興市場債券走勢其實相對穩健，其中，川普上一任期就職後一年，新興市場債表現甚至較其他債種更為強勁。

展望2025年，M&G投資團隊認為，新興市場債仍然具備以下四大優勢：一、較高殖利率：儘管在2024年利差有所收窄，但在新興市場債券的殖利率，仍然具吸引力。二、通膨受控制：新興市場央行的貨幣政策緊縮仍領先於其他已開發國家的央行。因此，近期的新興市場固然面臨壓力，但通膨大致平穩受控。三、成長潛力佳：跟已開發國家相比較，當前市場對新興市場經濟成長預測是樂觀的，提振相關資產類別的吸引力。四、違約率走低：就新興市場而言，主權債和公司債發行機構的違約率，預料將維持在低水位，遠低於2020年以來的水準。

債券 新興市場

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