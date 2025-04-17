永豐滬深300紅利指數基金 理柏揭紅榜

有「基金界奧斯卡」之稱的理柏台灣基金獎，公布2025年理柏台灣基金獎得獎名單，永豐投信旗下永豐滬深300紅利指數基金（新台幣級別）榮獲「最佳基金3年期中國股票獎」，證明該基金長期以來的優秀表現，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現，屢獲專業機構大獎認同，彰顯永豐重視研發金融商品的成果與專業精實的能力。

永豐滬深300紅利指數基金是追蹤滬深300紅利指數，將A股大型權值標的與高股息股納入，並依據成交金額、市值規模及股息殖利率為指數的三大特色，最適化追蹤滬深300紅利指數作為成分股組合，基金淨值表現緊貼指數，較容易掌握市場方向，成就該基金的傑出表現。這檔基金提供新台幣、美元、人民幣多重幣別選擇，滿足投資人的多元資產配置需求，對手中持有多幣資產的民眾而言，不失為一個優質選擇。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，在中國兩會2025經濟增長維持5%左右目標、發債刺激國內消費、推動人工智能，市場期待大規模的財政刺激計畫將可推動經濟成長。其中在政策鼓勵下，推出股票回購增持專項再貸款，並且在政策引導與支持之下，市場資金往高股息分紅的個股流入，而滬深300紅利指數將會是較受惠族群。此外，中國低成本AI模型橫空出世，震撼全球AI產業鏈，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，看好中國AI浪潮剛開始，建議投資策略宜採定期定額分批布局永豐滬深300紅利指數基金，指數修正時建立長期部位。

永豐中國科技50大ETF（00887）經理人林永祥表示，中國AI科技發展浪潮來襲，中國科技股權投資也迎來爆發式行情。除了DeepSeek、Manus等AI應用軟體受到市場關注外，上市公司中晶片製造企業的投資成長潛力也不容忽視。而在今年3月6日國際金融機構富時集團（FTSE Group）宣布，將把中國頂尖人工智慧晶片企業寒武紀納入富時A50指數成分股，凸顯出人工智能晶片在中國股票投資中的重要性不斷提升。歷史上中國股市每一次上漲周期，皆由一個主線帶動，比如2015年移動互聯網、2019年消費升級，而2024年以來的上漲的行情無疑將是由AI科技來帶動，建議可承受波動風險的投資人，把握這次中國AI科技投資機會。