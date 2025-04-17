富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

富邦投信今年基金獎獲獎大豐收，昨（16）日再獲頒2025 LSEG理柏台灣基金獎兩項大獎肯定，累計今年富邦投信已榮獲9座大獎，展現出投資團隊在多面向領域，扎實深厚的投資實力。

截至4月16日，富邦投信今年已先後獲得第28屆傑出基金金鑽獎1座海外基金大獎、1座「股票ETF／一般型／國內指數」獎項殊榮，另外甫併入富邦投信旗下的日盛MIT主流基金與日盛台灣永續成長股息基金入圍傑出基金金鑽獎國內股票型基金兩獎項 ，富邦恒生國企（00700）、富邦NASDAQ正2（00670L）及富邦加權正2（00675L）也入圍傑出基金金鑽獎，是少數獲獎的ETF業者。加上甫獲得2025 LSEG理柏台灣基金兩大獎項殊榮的富邦精銳中小基金及日盛MIT主流基金，皆有亮眼傑出的表現，備受各界推崇。

富邦投信指出，富邦精銳中小基金此次榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎／台灣中小型股票／3年期獎項，富邦精銳中小基金60%的資金投資於資本額小於60億元的上市、櫃股票，精選具業績成長爆發力與重要關鍵零組件地位的優質中小型類股。

富邦精銳中小基金多年以來表現優異，除了今年榮獲理柏台灣基金獎／台灣中小型股票／3年期獎項，先前亦連續獲得第24、25屆傑出基金金鑽獎國內股票型基金（中小型股）入圍肯定。

日盛MIT主流基金此次除了榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎／台灣股票／3年期獎項，同時亦獲得第28屆傑出基金金鑽獎國內基金獎入圍肯定，已連續兩年抱回金鑽獎國內股票型基金入圍獎項，獲得專業機構獎項的肯定，實屬不易。

日盛MIT主流基金具有嚴謹的選股邏輯，從市值、盈餘、營收、毛利率等面向進行篩選，嚴選龍頭優質股，基金操作風格兼顧穩健與效率，以龍頭優質股為核心基礎，再搭配具成長潛力的中小型股，兼顧穩健與效率，基金前瞻市場，深入產業，掌握趨勢股；同時挖掘評價低估，具投資價值的個股，掌握趨勢與價值。

值得一提的是，富邦投信於4月1日正式完成合併日盛投信，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。透過強強聯手，擴大金融創新版圖，透過更多元的資產運用方式，為客戶成就可能。