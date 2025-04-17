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復華投信 股債雙喜

經濟日報／ 吳哲宜

復華投信股債投研團隊2025年持續繳出亮眼成績單，旗下的「復華已開發國家300股票指數基金、復華全球債券組合基金」於此屆理柏台灣基金獎再度獲得環球股票及債券獎肯定。

復華已開發國家300股票指數基金此次獲得環球股票3年期獎。復華投信表示，該基金追蹤「彭博已開發國家大型300流動指數」，成分股聚焦美國等已開發國家具代表性大型股票，以美股為主軸，搭配英、日、法、德等市場標的，提供投資人參與全球主要股市布局的元件，目前基金規模達新台幣282.9億元，為國內最大的指數型基金。

展望後市，復華已開發國家300股票指數基金經理人吳允翔表示，川普關稅政策導致市場恐慌情緒飆升引發全球股災，由於此次影響國家遍布全球，加以政策仍可能反覆，將使股市整理期拉長。

吳允翔指出，若要逢低布局建議控制投資水位及加強資產配置多元性，並透過聚焦全球大型股的指數型基金，分散波動風險。

復華全球債券組合基金則獲得環球債券（當地貨幣）5年期獎，該基金自2010年以來已陸續獲得傑出基金金鑽獎等7座獎項肯定。

復華投信指出，該基金投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，提供完整債市配置方案，透過經理人及投研團隊完整分析各類債市投資機會與風險，靈活調整配置，提升隨漲抗跌力道與控制波動。

復華全球債券組合基金經理人王品昕表示，為因應對等關稅等市場不確定性，目前各債市採均衡配置，以投資等級債為主的環球債券、新興市場債及非投資等級債比重各占約三分之一。

王品昕指出，4月以來各債市價格出現明顯震盪，但長線來看，在美國經濟前景放緩下，利率風險應有限，惟信用利差有自低檔進一步上升的可能，即便如此，有鑑於當前各債市殖利率水準較高，預期將有助於支撐債市總報酬表現。

債市 股票

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