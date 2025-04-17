新加坡大華全球資源基金 獲10年期大獎

母公司為新加坡大華資產管理公司（UOBAM）的大華銀投信（UOBAM Taiwan）深耕台灣近30年，為台灣引進多檔具有國際視野的新加坡大華境外基金系列，例如獲得今年LSEG理柏台灣基金獎的主題股票天然資源10年期大獎肯定的「新加坡大華全球資源基金：星幣級別」等多檔備受國際投資人喜愛的基金產品。大華銀投信於2016年在台成立，2022年更是台灣首家發行ETF的外資投信，持續提供台灣投資人多元的投資管理方案，矢志將台灣打造為大中華區營運及投資的平台，成為大中華區投資管理的樞紐。

大華銀投信所引進的「新加坡大華全球資源基金：星幣級別」勇奪2025 LSEG理柏台灣基金獎的主題股票天然資源10年期大獎。母集團新加坡大華資產管理公司（UOBAM）更是在今年獲得亞洲資產管理雜誌的肯定，獲頒「亞洲最佳資產管理公司」大獎。甚至在2023年時，得到亞洲最佳資產管理公司（20年）的高級大獎肯定。這代表著不僅投研實力受到肯定，更是在服務與商品上，利用銀行等級的視野與經驗服務，提供給專業機構法人、零售通路客戶與一般投資人包括股票、固定收益等投資領域完整的服務與商品。

新加坡大華資產管理公司（UOBAM）成立於1986年，為新加坡前三大銀行之一的大華銀行（UOB）100%持有之子公司，擁有30年以上的投資經驗。在台獨立經營的大華銀投信目前旗下已有2檔ETF、8檔境內基金和11檔境外基金。並將於4月21日至4月25日募集兩檔新的債券ETF：（00983B）大華優利美公債20及（00984B）大華優利美A債15。大華銀投信將持續提供給投資人得以滿足投資需求的產品線，也建議投資人在股市波動加劇的環境中，須謹慎做好資產配置。