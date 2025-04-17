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富蘭克林深耕美股 美國中小型股票金喜

經濟日報／ 黃英傑
美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）。富蘭克林／提供
美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）。富蘭克林／提供

理柏台灣基金獎揭曉得獎名單，美股基金專家富蘭克林再獲金獎肯定，旗下總代理的「美盛銳思美國小型公司機會基金」連續3年在「美國中小型股票」獎項中勝出，在台獲獎數已有5座，表彰經理團隊洞察市場敏銳度與穩健操盤的本領。在稍早公布的傑出基金金鑽獎也以聚焦美國生技產業的「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」奪金，顯示富蘭克林深耕美股、精熟大小型股與跨產業的全方位實力。

富蘭克林銳思團隊是深耕小型股與微型股的投資專家，自1972年成立以來已累積超過半世紀經驗，現有37位以上的投資專家，投組建構和投資流程嚴謹，所管理的美盛銳思美國小型公司機會基金透過由下而上選股，遴選美國小型與微型公司股票，採取低股價淨值比、低股價營收比的價值導向選股，並多元化持股，以分散股票特定風險和流動性風險。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）從建立成長潛力被忽略、經營出現轉機、資產價格被低估、重拾獲利動能的四大投資主軸，以嚴謹的投資流程，尋找潛力股及控管風險。

川普政府「美國優先」政策下，可望引導製造業回流，且鑒於AI題材續強，經理團隊現階段看好工業、科技類股，兩大產業互利共生，也是大型科技公司供應鏈生態系統中的重要成員。

富蘭克林股債團隊精銳聚集，深度及廣度兼具，同時能靈活審時度勢，竭力創造基金管理績效與穩定性，洞悉產業趨勢與準確布局策略奏效，始終是歷年各大基金獎的常勝軍，獲獎基金與經理團隊類型多元，迄今總累積得獎數高達318座，寫下連續獲獎26年不中斷的紀錄。

富蘭克林證券投顧秉持為國內投資人接軌全球投資機會的使命，現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數達107檔（截至2025年3月底），基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年來獲基金獎評選單位諸多肯定，顯見全方位投資專家的實力。

美國 股票

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