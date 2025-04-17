凱基台商天下基金 理柏四連霸

在全球市場波動與政經不確定性加劇的情勢下，凱基投信旗下-凱基台商天下基金憑藉穩健的投資策略與卓越表現，再度榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎「亞太區股票型基金10年期」獎項，已連續第四年蟬聯此項殊榮，展現風險控管能力備受專業機構肯定，也再次印證凱基投信「為投資人創造豐盛未來」的實踐。

凱基台商天下基金深耕大中華市場，凱基投信透過獨家建置的因子投資策略，掌握產業升級與結構轉型趨勢，靈活掌握區域與產業輪動節奏。凱基台商天下基金經理人吳志文指出，面對美國總統川普近期推行「對等關稅」政策，全球貿易格局將面臨新挑戰，各國預期將透過強化AI應用來提升生產力，擺脫對低成本資源的依賴。此發展將推動AI工業化成為政策重心，台灣半導體產業在先進製程與供應鏈布局上具備明顯優勢，預期隨著AI算力需求持續上升，相關晶圓代工與晶片供應鏈企業將長期受惠。

針對近期台股走勢，吳志文表示，受全球資金轉趨保守與政策不確定性影響，近期進入修正階段，但也成為檢視與優化投資組合的良好時機。在類股輪動加速、資金尋找長期成長機會的情況下，具備明確趨勢的產業更容易脫穎而出。其中，AI產業的發展方向清晰，相關企業的獲利穩定性亦相對較高，預期將成為支撐台股中長期表現的關鍵動能。至於亞太地區布局，中國當前政策主軸聚焦擴大內需與發展AI基礎建設，同時提高出口產業的退稅與補貼，以因應外部壓力。若中美進一步進入協商，有望提振市場信心，帶動陸股反彈動能。

展望未來，在政策變動頻繁的環境中，建議投資人避免短期情緒化操作，保持穩健思維，重視長期資產配置策略。此次凱基台商天下基金再度獲得LSEG理柏台灣基金獎肯定，不僅是團隊專業實力的體現，更代表凱基投信始終堅持的信念-陪伴投資人穩健前行，邁向長期且豐盛的未來。