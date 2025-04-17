富達投信 摘金鑽獎三大獎

近年來，全球市場震盪，投資環境充滿挑戰。富達國際長期堅守價值投資理念，採取自下而上的前瞻性研究和選股策略，專注發掘具長期成長潛力的企業，使富達基金在市場波動時仍能維持穩健表現。憑藉卓越投資實力，富達全球科技基金、富達永續發展全球存股優勢基金及富達歐洲入息基金，於此屆傑出基金金鑽獎脫穎而出，肯定過去3年優異表現。其中，富達全球科技基金更是第三度獲此殊榮。

關於掌握全球科技產業的投資契機，富達全球科技基金專注針對個別企業的評估，以長遠視角看待市場趨勢，不盲從短期市場情緒，同時善用市場波動帶來的機會。

富達投資團隊認為，儘管大型科技企業擁有可持續的競爭優勢、強勁的成長動力和定價能力，然而許多過去兩年主導市場表現的大型科技公司在2025年迄今都面臨壓力。富達更看好AI產業未被充分認識的受益者，如雲端運算公司、IT軟體與服務供應商等。

至於各地區科技產業發展，目前美國市場仍有望在廣度和深度持續保持領先，尤其在消費硬體、電子商務和社群媒體等領域。歐洲則在企業IT、支付和通訊設備等擁有強大領導者。亞洲市場中，中國大陸除了具有領先地位的網路平台提供者，在電動車和電池等領域，亦擁有具全球競爭力的產品。台灣則擁有在先進半導體製造領域具強勁地位，晶圓代工龍頭有望從客戶間日益激烈的競爭中受益。

關於股票投資， 提供優質股息的股票是投資人投資組合中的重要部分，因股息收益是抗通膨及抗波動的良好工具。然而，有別於強調高股息，富達永續發展全球存股優勢基金更著重透過嚴格的評價分析降低下檔風險，篩選出可持續提供收益且收益擁有不斷增長潛力的優質企業。

在地區選擇方面，富達目前相對看好歐洲和全球其他地區上市的全球企業，因這些企業評價較美國同業為低。儘管歐洲面臨結構性逆風，包括德國可能推出更大規模的財政擴張以及烏克蘭可能協議停火，都是短期可預見的利多因素，歐股評價面也因金融環境轉趨寬鬆而具調升空間。

面對經濟成長趨緩、通膨環境持續及市場不確定性上升的挑戰，富達透過扎實的投資研究與穩健的策略布局，為投資人尋找長期價值機會。無論在科技創新領域或優質股息策略，皆展現宏觀的市場洞察力與投資管理實力，幫助投資人穩健前行，共同打造更美好的財務未來。