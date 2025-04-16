台股基金 分批布局中長線

關稅戰持續影響台股波動。觀察近一周台股基金表現，部分基金報酬已由負轉正，甚至優於大盤績效。法人建議，可趁指數修正之際，把握台股基金中長線逢低分批布局的投資契機。

根據CMoney統計至14日，觀察近一周台股基金表現，其中復華台灣科技高股息、摩根台灣增長、群益馬拉松、群益奧斯卡等四檔基金表現優於台股大盤；凱基開創、匯豐成功、元大台灣高股息優質龍頭、凱基台灣精五門、聯博大利、景順主流等，近一周績效更由負轉正，表現回神。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股本月以來歷經大幅修正，隨市場恐慌情緒較上周明顯趨緩，加以融資籌碼大幅減肥，預估上周回測的低點，可能已近大盤相對低點區，短線提供行情反彈空間。

有鑑於關稅戰等政策變數，布局將採中性分散持股，以因應後市不確定性變化。布局除了以成長及高息題材科技股為主軸外，也會納入傳產等內需題材，降低投資組合波動度。

群益馬拉松基金經理人陳沅易分析，國安基金過去八次投入股市護盤的背景或經驗，主要包含國內外系統性風險發生、台股最大跌幅已達二至四成，而本次幾乎符合上述的兩項條件。

雖然川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，台股指數目前則站穩10日線。

短期來說，市場動盪一定跑不掉，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，高殖利率個股可提前布局4-5月除權息行情。整體而言，指數修正可把握中長線逢低分批布局投資契機。

策略上，凱基投信建議，投資人目前要做好三個分散：股債分散、產業分散、區域分散，同時在波動中留意超跌後的逢低買進機會。股票部位上，建議降低股票部位集中度，避免過度重押高波動產業，並適度分散至防禦型/內需產業。