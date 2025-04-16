印度、日本股市 有戲

美國對等關稅對全球股市衝擊漸次恢復，印度、日本等擁龐大內需市場成為亞股兩大抗震英雄。據統計，印度SENSEX指數昨（15）超車收復3日來跌幅，日本東證指數14日領先收復7日全球股市大跳水後跌幅，法人建議定期定額布局兩大股市基金。

美國總統川普2日宣布對等關稅後，全球股市應聲修正，7日跌幅同步放大，但隨9日髮夾彎宣布，除中國大陸外，暫緩高額對等關稅90天，各股市逐漸反彈。統計至昨日，日本東證指數自7日波段低點以來反彈9.8%，而印度SENSEX指數反彈4.9%，並率先亞股站上2日收盤價之上。

富蘭克林證券投顧分析，印度股市強勢原因有二，一是今年初已歷經一波修正，二是擁有廣大內需市場，預料隨印度政府維持資本支出、為中產階級減稅的寬鬆財政政策，加以印度央行寬鬆貨幣政策刺激，經濟將端出更多數據回溫，有助推動印股延續反彈。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，印度整體出口及出口至美國占GDP比重較低，受美國關稅政策衝擊較小，且印度與美國正就貿易協議進行磋商，應有助推動美國調降印度對等關稅。

對於日股近期反彈動能，瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov分析，受惠川普政府暫時豁免部分電子產品與半導體關稅，加上日本將於本周與美國政府談判，有機會獲得關稅減免，日股迎來反彈。

惟避險情緒使日圓升值，壓抑日股漲幅。短線市場仍充斥諸多不確定，經驗顯示，市場波動期間，通常都會對估值過低市場帶來投資機會；從估值與基本面觀察，日股仍具投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松也評估，最終關稅衝擊日本對美國出口的程度應相對有限，但預期今年全球股市表現可能較為震盪，預期日股也一樣，不過，日本股市可望提供更好的風險回報。

日股是國人近幾年增持的主要股市之一，近期更有路博邁投信將推出國內首檔投資於台、日雙股市的基金。

路博邁日本股票研究總監窪田慶太表示，日本與美國長期關係密切，是關稅風險較低國家。

日本亦透過提高對美投資、降低貿易逆差、增加國防支出及持有美國公債等措施應對關稅議題。

他認為，投資人增加日股布局，有助降低關稅對整體資產影響。