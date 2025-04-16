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短天期美債 資金避風港

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普關稅政策反覆不定，引發全球金融市場劇烈震盪。法人指出，短期內，市場將主要受到新聞消息與技術面因素左右，波動較大。投資人可提高債券比重，並利用股市動盪整理時進場承接。

富達指出，川普宣布暫緩對等關稅，近期市場將密切關注中美之間的互動。除非川普做出實質讓步，否則中國大陸可能會選擇長期抗戰，預計這將造成股市持續波動並拖累市場情緒。中長期來看，企業及消費者信心都將受到不利影響，對經濟成長前景及風險資產帶來額外風險。

富達指出，今年以來，歐股表現強勁，相對於美股的折價幅度已縮小，但仍低於歷史平均，顯示還有復甦的潛力。市場波動預期將持續，貨幣政策尚未明朗，投資人最好降低貿易敏感度較高的產業，選擇商業模式完善、具備競爭優勢及自由現金流穩定的公司。

貝萊德表示，風險資產短期可能承受更大的壓力，目前貝萊德暫時減少股票的投資部位，同時因應投資人避險的需求，改將更多資金配置到短天期美國公債。

目前仍不清楚政策不確定性對經濟前景的影響將持續多久。

貝萊德仍認為，關稅將衝擊經濟成長並推高通貨膨脹，並且仍然存在重大不確定性。因此，貝萊德維持去年以來的看法，也就是美國短中期公債優於長天期公債。在投資等級債中，同樣是看好短中期投資等級債券，因為報酬率接近長天期公司債，但利率風險較小。美國財政赤字持續，加上通膨黏著性高，因此維持減碼美國長天期公債的立場。

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