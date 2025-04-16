多重資產基金 攻守兼備

近期受到美中貿易戰升溫、美國通膨預期反彈與市場流動性緊縮等多重因素影響，造成全球股債市混亂。法人建議，近期可將資金配置於多重資產型基金，分批逢低布局、分散風險。

根據CMoney統計至10日，觀察近一年多重資產基金績效表現，以亞洲、全球醫療、低碳、高息等相關多重資產基金，包括宏利亞洲收益成長多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益、凱基未來樂活多重資產等，績效分別達12.5%、13.9%、22.8%，表現穩健抗跌。

凱基實質收息多重資產、合庫2032目標日期多重資產收益、中國信託ESG金融收益多重資產、聯邦低碳目標多重資產、聯邦高息策略多重資產、宏利實質多重資產、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金等，績效介於4.6%至8.4%，皆優於台股大盤。

凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，近期美國10年期公債殖利率攀升至4.5%，反映市場對通膨與利率走向的擔憂，加上川普關稅政策帶來的不確定性，使市場預期第2季波動仍將延續。分散投資成控制風險與提升彈性的關鍵策略。

可採取布局分散的多元資產配置，不僅能在波動中守住防線，也能在市場廣度擴大、輪動加快時，同步參與多類資產的反彈契機。

近期部分類股評價已回落至具吸引力的水位，若後續市場信心回溫，有機會迎反彈；債券則偏好中短天期債，兼顧固定收益來源與控管利率波動風險，以利彈性應對市場變化。

聯邦投信表示，美國海關與邊境保護局（CBP）已發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列；但美國商務部長盧特尼克隨後表示，智慧型手機、電腦及部分電子產品將面臨個別關稅，半導體產品也可能在一個月內納入清單。接下來應留意本周川普將宣布半導體相關關稅措施。