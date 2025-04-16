富坦：錢進債市 緊盯存續期

美國總統川普對等關稅政策衝擊全球投資市場，一度出現股債雙跌。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）昨（15）日表示，各債種隨殖利率墊高後，創造收益機會，不過在關稅對通膨威脅下，應側重存續期間管理。

富蘭克林證券投顧邀請富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓來台，分享最新全球及美國股債市場展望與資產配置策略。他認為，美聯準會今年可能再降息2~3碼。

愈來愈多跡象顯示川普政策引發市場擔憂並導致經濟成長走緩，甚至讓市場擔憂將引發衰退，亞特蘭大聯準銀行模型預估美國經濟第1季可能出現衰退。陶德．布萊頓表示，儘管政策不確定性高，全球主要國家通膨下滑速度雖有放緩或停滯，但仍在下滑趨勢中，因此多數央行偏向維持寬鬆政策。

主要央行降息環境有利於支撐股債資產，關稅戰引發全球恐慌性賣壓後，高品質或高股利股票投資機會浮現，團隊已經拉高科技、消費必需品等各產業，債市方面因殖利率墊高後，拉高債券資產收益吸引力，在關稅對通膨威脅下，應側重存續期間管理。

陶德．布萊頓表示，近期各類債市因關稅亂流出現評價面調整，多元配置策略可望打造攻守兼備的收益組合。至於川普表示對半導體課稅，是否衝擊晶片需求，陶德．布萊頓表示，晶片運用在很多地方，長期還是看好。

收益策略是富蘭克林集團第一個策略，已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模逾900億美元，在旗下兩檔基金中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的股債比重是各約占五成，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金的資金配置則是股票六成、債券四成，更為全球化、科技股也較多。

富蘭克林證券投顧表示，美國關稅威脅進入協商階段，未來不確定性加劇，建議交由專業經理團隊主動管理，以掌握各方訊息並做出最適配置。以追求股利和債息為主的多方收益型投組策略，可望減緩下檔風險，並掌握美國或全球投資市場不理性時所浮出的高品質股、債機會。