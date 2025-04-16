七檔台股商品本周除息

台股ETF本周進入4月除息高峰，包括群益半導體收益（00927）、野村趨勢動能高息（00944）等七檔台股ETF即將除息，其中以00927配發0.37元，以昨（15）日收盤價推算，年化配息率約9.1%，配息表現最突出；00944配發0.058元，年化配息率也有5.1%。

觀察這七檔即將除息的台股ETF，除息日集中在17、18日，00927自2023年首次配息以來，已經連續八季配息，2024年共配出1.88元現金股利，本次配息乃連續兩季配發0.37元，有意參與00927本次除息的投資人，最後買進日為17日，除息日在18日，收益分配發放日為5月15日。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，今年以來台股受川普關稅政策反覆，市場瀰漫不確定性，盤勢忽漲忽跌。

然而，觀察台灣-半導體指數在近日多空交雜洗滌下，已來到近一年低檔水位；同時市場去槓桿成效愈趨明顯，投資策略適合轉為逢低分批買進，以待中、長期機會。

再者，台灣擁有完整的半導體產業聚落，並具備技術領先優勢，即使關稅議題引發擾動，但在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來獲利表現。

台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民表示，展望台股後市，基本面上，台灣2025年經濟成長與企業獲利成長年增率依舊向上，技術面上，美股及台股跌深後技術面乖離已大，且融資開始下滑，外資空單開始減少，大跌後投資價值浮現，建議逢低分批布局台股ETF。

在類股操作上，黃鈺民認為，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰；另一方面，台灣IC設計公司下游客戶多為組裝廠或通路商，直接銷售至美國的比重很低，受關稅戰影響相對有限。