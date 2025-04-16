日股商品人氣 紅不讓

日股4月以來受關稅戰衝擊急跌，一度陷入技術性熊市，隨行情大幅修正，吸引外資逢低加碼，國內日股ETF投資人亦站在買方，帶動復華日本龍頭ETF（00949）等九檔近一周受益人數逆勢成長。

根據日本財務省上周公布資料，截至4月5日當周，外資買超日股達1.8兆日圓，是近十周以來首度加碼日股，單周買超金額為史上第三高。隨行情跌深、逢低加碼資金進場，帶動日經225、東證等主要指數近一周大漲8%~9%，日股ETF績效同步翻揚、受益人數增溫。

集保結算所統計截至4月11日，近一周九檔日股ETF受益人數皆成長，包括復華日本龍頭、台新日本半導體、富邦日本、中信日本商社、中信日經高股息等單周受益人數增逾三位數最突出。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日股此波回檔一度逼近去年8月股市熔斷的31,000低點，吸引外資趁勢回補部位，日股ETF近一周受益人數全數增加，顯示投資人逢低買入日股意願高。

外電報導，股神巴菲特旗下波克夏控股本月11日發行一筆總額達900億的日圓債券，市場法人分析，就操作經驗研判，此次籌集資金可能用於增持日股標的。

劉昌祚指出，巴菲特選股著重企業是否具備護城河競爭優勢，4月以來川普大打關稅戰引發全球股災，日股同步修正，在這樣市況下，擁有護城河優勢企業通常具有較強抗風險能力，即使在經濟轉弱時期也能保持相對穩定營運表現，將是日股行情動盪時期逢低布局首選。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，川普關稅政策反覆，尤其對半導體關稅目前仍不明朗，致半導體類股短線仍以震盪格局為主。但就日本半導體而言，日本擁有強大的半導體供應鏈，涵蓋材料、設備與晶片製造領域，特別是在半導體設備與材料領域，日本企業具備獨特優勢，使其在全球供應鏈重組過程中受益。

加上日本政府正積極推動半導體產業發展，強化本土製造能力，有助帶動日本半導體中長線成長動能，刺激相關企業股價上攻。半導體將是日股後市成長相對明確的產業，建議逢低布局日本半導體相關ETF。