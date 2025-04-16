今年以來，外資對新興亞股全面賣超，對台股賣超最多，再來是印度、南韓。今年以來，新興亞股以南韓漲最優，泰國跌最重，印度並非貿易制裁主要對象，今年相對抗跌。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，關稅對印度經濟衝擊相對有限。印度央行除了今年兩次降息外，去年底就已開始積極向市場挹注流動性，這也是最近印度股市相對有撐主因之一。展望後市，印度股市可望持續受惠於貨幣寬鬆政策及基本面仍具韌性。

台股持續反映關稅不確定因素。保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，台股今年波段最大跌幅已逾兩成，融資餘額大降，且預估本益比來到13.6倍，遠低於過去兩年均值18.1倍，已醞釀底部反彈機會。

安聯投信台股團隊指出，關稅影響層面較預期廣，短期台股反應將較波動，建議投資人持續觀察關稅政策有無後續豁免產品及國家。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，對等關稅政策對越南上市企業營收及獲利直接影響預計不大，主要受影響產業為化學、消費品、食品、鋼鐵及建材。