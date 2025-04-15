投資市場上沖下洗 富蘭克林：減緩下檔風險要這樣投資

美國川普總統對等關稅引發全球投資市場恐慌，隨著川普態度反覆，導致常有上沖下洗的表現。富蘭克林證券投顧表示，美國關稅威脅進入協商階段，未來不確定性加劇，而以追求股利和債息為主的多方收益型投組策略，可望減緩下檔風險，並掌握美國或全球投資市場不理性時所浮出的高品質股、債機會。

富蘭克林證券投顧今天邀請富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）暨穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）舉辦記者會，探討美國和全球股債市展望，希望協助投資人能度過這波震盪期，並從中掌握下波趨勢商機。

布萊頓指出，面對全球貿易衝突與地緣政治風險的威脅，全球主要國家通膨下滑速度雖然有些放緩或停滯，不過仍在下滑軌道中，因此多數央行也偏向維持寬鬆政策。相較於疫情後的低利時期，各國債市殖利率顯著墊高，創造債券資產的收益吸引力，鑒於政策不確定環境下的殖利率波動大，須審慎管理存續期間（利率風險）。除了公司債市外，機構房貸抵押債亦具備利差優勢。近期各類債市也因關稅亂流出現評價面調整，多元配置策略可望打造攻守兼備的收益組合。

此外，布萊頓說，關稅戰將衝擊全球企業獲利表現，所幸美國企業財務體質本就相對強韌，在一片恐慌殺盤後，反而締造高品質或高股利股票的低接機會。過去兩年美股頻創新高主要來自科技股帶動，同期間S&P500等權重指數與美國高股利指數漲幅溫吞。經過這波無差異化的股市崩盤，放眼全球或各產業已存有許多評價面機會。

布萊頓表示，投資團隊於股票部位已增加高品質企業，並分散配置於科技和消費必需品等各產業。以持續建構多元分散的投組，並保有流動性可於市場動盪時，尋找低接的獲利機會。

富蘭克林指出，富蘭克林坦伯頓收益投資策略已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模逾900億美元，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產收益機會，致力於提供持續性穩定的收益，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前股債均衡，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。至於富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）廣泛布局全球收益與成長機會，目前股六債四、產業多元分散，布局美國與美國以外市場各半，為投資人想分散美國資產投組的穩健選擇。