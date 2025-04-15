川普關稅引發投資市場恐慌 投顧：不確定環境激盪的多方收益機會

美國川普總統對等關稅引發全球投資市場恐慌，隨著川普態度反覆也導致常有上沖下洗的表現。富蘭克林證券投顧表示，美國關稅威脅進入協商階段，未來不確定性加劇，建議交由專業經理團隊主動管理，期以掌握各方訊息並做出最適配置。以追求股利和債息為主的多方收益型投組策略，可望減緩下檔風險，並掌握美國或全球投資市場不理性時所浮出的高品質股、債機會。

富蘭克林證券投顧4/15邀請富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金暨穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓(Todd Brighton)來台廣泛探討美國和全球股債市展望，希望協助投資人能度過這波震盪期，並從中掌握下波趨勢商機。

陶德．布萊頓(Todd Brighton)展望與策略：精選全球股票與多元化債券配置

1.儘管政策不確定性高，主要央行降息環境有利於支撐股債資產。

2.精選全球股票機會：關稅戰引發全球恐慌性賣壓後，高品質或高股利股票投資機會浮現。

3.分散債券配置：各債市殖利率墊高後，創造收益機會。關稅對通膨的威脅下，存續期間管理更為重要。

●關稅戰造成景氣下行風險、主要央行以寬鬆政策因應

越來越多跡象顯示川普政策引發市場擔憂並導致經濟成長走緩，尤其對等關稅政策已造成市場一片風險趨避的恐慌。美國零售銷售創下2023年3月以來最大的降幅，顯示消費者支出驟降，亞特蘭大聯準銀行模型預估第1季經濟可能出現衰退。

面對全球貿易衝突與地緣政治風險的威脅，全球主要國家通膨下滑速度雖然有些放緩或停滯，不過乃在下滑軌道中，因此多數央行也偏向維持寬鬆政策。

●債市策略 多元配置各債市收益機會

相較於疫情後的低利時期，各國債市殖利率顯著墊高，創造債券資產的收益吸引力，鑒於政策不確定環境下的殖利率波動大，須審慎管理存續期間(利率風險)。除公司債市外，機構房貸抵押債亦具備利差優勢。近期各類債市也因關稅亂流出現評價面調整，多元配置策略可望打造攻守兼備的收益組合。

●股市策略_恐慌性賣壓後，締造高品質股票機會

關稅戰將衝擊全球企業獲利表現，所幸美國企業財務體質本就相對強韌，在一片恐慌殺盤後，反而締造高品質或高股利股票的低接機會。

過去兩年美股頻創新高主要來自科技股帶動，同期間史坦普500等權重指數與美國高股利指數漲幅溫吞。經過這波無差異化的股市崩盤，放眼全球或各產業已存有許多評價面機會。

團隊於股票部位已增加高品質企業，並分散配置於科技和消費必需品等各產業。以持續建構多元分散的投組，並保有流動性可於市場動盪時，尋找低接的獲利機會。

●彈性策略掌握全球收益與成長機會

富蘭克林坦伯頓收益投資策略已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模逾900億美元，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產收益機會，致力於提供持續性穩定的收益，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前股債均衡，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金廣泛布局全球收益與成長機會，目前股六債四、產業多元分散，布局美國與美國以外市場各半，乃投資人想分散美國資產投組的穩健選擇。