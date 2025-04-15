川普關稅衝擊 債六股四配置成關鍵

近期全球市場因美國總統川普的關稅政策，引發一連串劇烈震盪，M&G入息基金投資團隊表示，現階段，美國以外股市，乃至於多數政府公債的估值相當誘人，現階段債券60及股票/40投資組合的潛在報酬率頗具吸引力。接下來若是歷經一段時間的疲軟，也可以趁機利用較低評價累積資產。

M&G入息基金投資團隊表示，市場已經把川普談判策略情況視為基本情境了。總體而言，最終稅率數字有可能低於原本宣布的數字。然而，假使最終維持這樣的關稅水準，甚或引發各國出手報復，而非撤回部分關稅，那麼未來還會有可能出現更多波動。

觀察美國在全球股市市值所占的比例，或是美國債市的投資人，就會發現大量的美國資產掌握在外國人的手裡，這是短期內匯率走勢呈現目前局面的因素之一。

美國長期以來表現穩健，實現驚人的企業盈餘成長，而全球其他地區大多仍在苦苦掙扎。去年的選舉，共和黨大獲全勝，川普重返白宮，減稅及法規鬆綁的討論不斷，種種條件對於市場來說都是值得亢奮的利多。感覺美國的經濟成長似乎不會發生問題，然而過去幾個月來，這樣的看法也開始遭到質疑。

歐洲的發展同樣出乎意料，例如德國政府就推出大規模的經濟振興方案，導致投資人重新評估美國與世界其他國家的相對優缺點以及相對評價水準。考量到兩者之間的落差還是很懸殊，因此相較於美股，美國以外的股市依舊存在好幾年的機遇。從中期來看，歐洲以及其他地區，就算未能超越美股表現，至少也足堪匹敵。

M&G入息基金投資團隊表示，經濟學家正下調成長預測，但並不認為現在的訂價水位象徵著景氣即將衰退。這樣的情況下，信用利差可能會擴大、股價料將下跌，而預測中的降息幅度也會更加積極。

不過，新關稅將會對於市場信心與支出決策產生重大的影響。面對這種環境，企業決策的難度非常高，例如工廠選址的決策，只要定案就是好幾年的影響，一旦遊戲規則突然生變，判斷勢必格外艱難。

由於實質殖利率相當具吸引力，M&G入息基金投資團隊表示，將持續做多存續期部位，債市頗具價值，但也存在著不對稱狀態，也就是現有實質殖利率水準看似誘人，一旦出現問題，聯準會或其他國家央行還是有著降息空間。

聯準會所面臨的挑戰，莫過於近期的通膨情況也會因為關稅調增而更加複雜化，另外經濟成長表現同樣不無挑戰，因此聯準會的兩大使命實際上呈現了某種矛盾，可能難以兩全。5 月的下次例會期間，聯準會將觀察事態發展，並且採取相當謹慎的態度。至於其他地區，例如歐洲，歐洲央行更有可能進一步降息。

美國經濟表現強勁的事實，為信用債提供助力，致使違約率維持在相對較低的水平。原本預期 2022或2023年可能進入經濟衰退階段，但美國並沒有出現這樣的情況，而當時的利差也比目前水準更大。由於經濟並沒有萎縮，利差也因此開始浮現。也有人認為，這是因為企業已經償還或延長了債務。除了先前強勁的需求，相對於公債殖利率的利差，亦使「整體收益率」頗具吸引力。

企業基本面若是轉趨疲弱，例如盈餘遭遇困境，就有可能面臨挑戰。信用債的整體收益率或許偏高，但若經濟環境又進一步降溫，那麼相較於信用債，公債領域或許更能提供較理想的報酬率。

M&G入息基金投資團隊表示，新興市場的墨西哥表現相當令人意外。市場對於川普的政策固然感到焦慮，但今年裡的披索匯價相對穩定，股市表現也相當好。一般認為，相對來說拉丁美洲可能容易擺脫這樣的局面，畢竟他們面對的關稅低於亞洲等其他地區。

M&G入息基金投資團隊表示，觀察德國、英國、中國大陸的經濟成長，就會發現這三國持續疲軟、差強人意，反觀美國則是持續表現強勁。因此，全球各個地區很可能分別處於不同的景氣循環週期裡。投資方法並非憑恃著自己對於正確答案的精準掌握，而是奠基於各種潛在意外均予充分考量後的審慎決定。關稅調高固然是大事，但這並不是全貌，也不是結論，世界上還有許多其他的事情同樣在發生。現今人人聚焦關稅，但這不代表其他議題就不存在了。