統一投信穩坐主動式台股基金淨值冠亞軍 00981A具高成長潛力

近期台股跟隨美股進入回檔，但也提供投資人逢低進場機會。統一投信建議，可以利用基金淨值表現，挑選優質台股基金布局台股後市回升行情。全市場主動式台股基金淨值前三名中，就有兩檔為統一投信基金，為統一全天候及統一奔騰基金，顯示其投研團隊操盤實力堅強。統一投信將發揮其主動式投資優勢，秉持「好基金，好幸福」理念，5月7至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A）。00981A每股發行價10元，台股上市櫃公司基本面強勁，未來透過統一投信投研團隊精準選股操作，深具高成長潛力。

據晨星統計至4月14日，投信發行的主動式台股基金淨值前三名，「高淨值基金製造機」統一投信橫掃淨值冠亞軍。其中，統一全天候和統一奔騰基金，每單位淨值達到237.9元及200.46元，為全市場唯二淨值逾200元的主動式台股基金，並分居台股基金淨值王、台股科技型基金淨值王寶座。

統一投信新發行的統一台股增長主動式ETF，將透過統一投信專業投研團隊，採用精選持股及靈活調整的投資策略，讓投資人在台股震盪局勢中，化被動為主動，靈活應變市場變化、搶占台股超額報酬機會。募集期間，00981A每張只要一萬元，投資人可透過統一投信或各大主要券商申購。