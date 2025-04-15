快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

統一投信穩坐主動式台股基金淨值冠亞軍 00981A具高成長潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式台股基金淨值前三名。(資料來源：晨星)
主動式台股基金淨值前三名。(資料來源：晨星)

近期台股跟隨美股進入回檔，但也提供投資人逢低進場機會。統一投信建議，可以利用基金淨值表現，挑選優質台股基金布局台股後市回升行情。全市場主動式台股基金淨值前三名中，就有兩檔為統一投信基金，為統一全天候及統一奔騰基金，顯示其投研團隊操盤實力堅強。統一投信將發揮其主動式投資優勢，秉持「好基金，好幸福」理念，5月7至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A）。00981A每股發行價10元，台股上市櫃公司基本面強勁，未來透過統一投信投研團隊精準選股操作，深具高成長潛力。

據晨星統計至4月14日，投信發行的主動式台股基金淨值前三名，「高淨值基金製造機」統一投信橫掃淨值冠亞軍。其中，統一全天候和統一奔騰基金，每單位淨值達到237.9元及200.46元，為全市場唯二淨值逾200元的主動式台股基金，並分居台股基金淨值王、台股科技型基金淨值王寶座。

統一投信新發行的統一台股增長主動式ETF，將透過統一投信專業投研團隊，採用精選持股及靈活調整的投資策略，讓投資人在台股震盪局勢中，化被動為主動，靈活應變市場變化、搶占台股超額報酬機會。募集期間，00981A每張只要一萬元，投資人可透過統一投信或各大主要券商申購。

台股 淨值 統一投信

延伸閱讀

台股盤中漲逾300點 重返19800點之上

金融大賺、科技續旺！「戲棚站久就是你的」00922一次打包台股雙成長動能

美國關稅政策朝令夕改 台股科技產業供應鏈皮皮挫

00919現金股利今入帳…平均每位可領9242元！意外加薪的驚喜

相關新聞

基金特蒐／日股基金 韌性亮眼

受川普關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，日股也難以倖免，惟日股仍吸引全球資金的目光，因企業有顯著性的改革，在過去十年間，公...

摩根印度 長期前景無虞

摩根印度基金近一周跌1.8%。印度仍是中長期全球經濟成長的主要推動力，且以國內成長優勢來抵禦不確定的外部環境，長期前景無...

台股基金 拚反彈

美國總統川普關稅政策嚇壞市場，統計至11日，今年以來加權指數跌約15.2%，觀察同期間138檔台股主動基金，共七檔表現較...

美股基金長線釣大魚 兩策略布局

美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布對聯絡美國、希望進行談判且未採取報復行動超過75國暫停實施90天，在此期間僅實施10%的...

債券組合基金 亂市利器 同時兼顧收益來源

近日全球最熱議的事件，莫過於美國宣布對等關稅措施，風險性資產也為此震盪劇烈。市場法人表示，在當前市況混沌、持續受政策反覆...

日股主動基金 可分批布局

川普關稅戰持續延燒，日經指數走勢上沖下洗。投信法人表示，新一輪美中貿易戰開打，引發市場恐慌性賣壓，拖累日股走勢，而日本經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。