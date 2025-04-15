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投資級公司債可適度做為股市風暴中的保護傘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

關稅戰延燒，引發通膨再起擔憂，加上傳出大陸官方可能持續減持美債，美國10年期公債殖利率上周大漲49.5%，4月11日收在4.49%，本周又因為川普突然宣布多項電子產品關稅，為市場帶來正向買氣，買盤回流美國債市，帶動美債殖利率回落；截至上周五(11日)全台債券ETF受益人數為191萬人，規模來到新台幣2.8兆，國泰20年美債 (00687B)昨(日)成交量突破10萬張，有除息話題的國泰投資級公司債 (00725B)也有1.6萬張成交量。

國泰20年美債基金經理人江宇騰表示，高關稅將壓抑投資及民眾消費意願，同時企業大規模提前拉貨下，將影響下半年經濟成長動能減弱，預期美國下半年經濟陷入衰退的可能性高，美國聯準會理事沃勒4月14日表示，如果川普恢復對等關稅，Fed可能必須進行一系列利空式降息，以對抗經濟衝擊，公債殖利率維持震盪緩降，意味著美國公債ETF價格有望上揚，尤其是長天期公債對利率更敏感，會是降息環境下受惠的主要債種。

除配置美國長天期公債ETF，投資級公司債也可適度做為股市風暴中的保護傘，國泰投資級公司債基金經理人李育齡指出，雖然關稅遞延，但市場不確定性相當高，股價坐雲霄飛車的形況仍有可能發生，配置債券ETF能提高風險分散性，投資級公司債ETF與公債相比，具有較優的配息表現，且違約率和風險都比非投等債更具可靠性，00725B嚴選信評高的高息率債券，產業分散，以通訊、能源、工業為主，有助債息再升級，並降低單一產業風險，搭配季配息機制，除息日將落在4月21日，有興趣的投資人可把握本周五(18日)最後的買進機會。

國泰投信ETF研究團隊提到，短線而言，近期美國3月CPI與PPI低於預期，但4月開徵的關稅仍未反映對經濟的影響，而中國大陸針對美國產品進口關稅已上調至125%，大陸商品占美國進口比重達10%，勢必開始推升美國物價走高，假設關稅戰遲遲無法和談收場，預期2025年美國物價恐逐步上升至4%，儘管股債都在低點，仍建議投資人分散均衡配置，部分資金可進債市，打造避險部位。

美國聯準會 關稅

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