台股基金 拚反彈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普關稅政策嚇壞市場，統計至11日，今年以來加權指數跌約15.2%，觀察同期間138檔台股主動基金，共七檔表現較大盤抗跌，依序為新光臺灣高股息、滙豐成功、元大台灣高股息優質龍頭、摩根台灣增長、復華台灣科技高股息、永豐臺灣ESG永續優選以及野村台灣高股息，跌幅介於9.3%至14.8%。

野村台灣高股息基金藉由資產配置，帶動今年以來的報酬率表現優於大盤及基金同業，基金秉持著65%高股息股票搭配35%成長股的配置原則，且高股息股票選擇高於加權股價指數平均殖利率1.5倍的優質標的。

而永豐臺灣ESG永續優質基金今年來採取不重壓單一產業，均衡布局電子、金融及傳產產業。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，白宮的關稅政策仍是觀察重點。川普關稅政策一個月內出現三次重大改變，帶來高度的不確定性，關稅也會造成通膨及企業獲利的下修風險；4月11日美國將主要消費電子產品納入暫時豁免清單，預期短期指數有機會跌深反彈。

長期而言仍要看關稅戰爭的發展，以及川普究竟將端出針對半導體的特別關稅內容為何。短期內關稅不確定性難完全消散，預期高股息殖利率的標的及內需型產業仍將是穩健型資金的首選。

永豐臺灣ESG永續優質基金經理人許書豪指出，川普關稅2.0對台股的影響可能需要持續評估，但是否就能滿足川普胃口還需要觀察，投資就怕意外與變數，而這一點就是不定時炸彈。

在類股上，因關稅在消費電子產業會出現拉貨的情況，進而影響到空運及海運的表現，因此看好消費電子產業及航運業。

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