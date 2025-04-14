日股主動基金 可分批布局

川普關稅戰持續延燒，日經指數走勢上沖下洗。投信法人表示，新一輪美中貿易戰開打，引發市場恐慌性賣壓，拖累日股走勢，而日本經濟將受到美國關稅影響走弱，貿易不確定性可能更有利於以內需市場為導向的公司，建議投資人可逢低分批布局日股主動基金，靈活選股以在逆風展現韌性。

日經指數2025年以來呈現下跌態勢，截至4月9日，指數下跌逾20%，而主動型基金展現出韌性，跌幅相對較輕；其中駿利亨德森遠見-日本小型公司、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本及瀚亞投資-日本動力股票等基金今年來韌性較佳，在日本股票劇烈波動的期間，交出抗震的佳績。

關稅如何影響日本經濟的預測，市場出現分歧。初步數據顯示，將對日本GDP產生0.2%至0.7%負面影響；儘管對日本經濟造成衝擊，但市場普遍認為，影響層面相較於其他國家小。

瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov表示，根據市場對TOPIX企業的年度獲利預估，汽車、鋼體、機械產業將會受到最大的衝擊，更難預測的是潛在美國與全球經濟放緩後，對日本出口商利潤的產生影響，不確定性導致市場恐慌情緒升溫，資金明顯轉移至內需型產業。

Ivailo Dikov補充，這波市場拋售不分青紅皂白，但日本內需或防禦產業如：陸路運輸、國內零售，製藥等產業相對具有韌性；貿易不確定性可能使市場情緒更傾向於以內需為導向的公司，雖然這些公司在過去一年表現相對落後，但未來有望在市場轉變期間受惠。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本受到美國對等關稅影響的大多數產品，都是面臨溫和價格競爭的資本設備，因此關稅衝擊日本對美國出口的程度應相對有限。

不過，仍須留意關稅產生的不確定性增加可能抑制全球投資需求，進而拖累日本資本設備出口。