債券組合基金 亂市利器 同時兼顧收益來源

近日全球最熱議的事件，莫過於美國宣布對等關稅措施，風險性資產也為此震盪劇烈。市場法人表示，在當前市況混沌、持續受政策反覆搖擺的影響下，投資上更需分散配置，以降低波動風險。投資人不妨將防禦力較高的債券組合基金納為投資的一環，可望進一步平衡整體投資組合波動，也同步廣納收益來源。

群益全民安穩樂退組合基金經理人林宗慧表示，受到川普對等關稅議題的干擾，風險性資產近日走勢震盪。後續來看，鑒於關稅政策激進並反覆，市場表現與各國談判結果有所連動，須留意中國與歐盟的報復性關稅，可能對未來市場造成影響。

而從聯準會政策立場來看，鑑於部分委員對於通膨預期的看法短期偏向鷹派，但市場也預測今年降息次數有可能提升，在政策動向亦未明朗下，消息面的變動也可能牽動市場情緒。

圖／經濟日報提供

林宗慧指出，雖然對等關稅暫緩90天，然整體來看，短期在政策不確定性仍高、市場投資情緒仍偏負面下，催化避險需求，投資上更加講求彈性調整，保持防禦資產與增益資產的靈活配置。

在債券配置方面，可適度提高防禦力較佳、波動較低與高評級債券的布局比重。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金經理人蔡維豪表示，該基金投組以持有美債、Agency MBS以及投資等級公司債為主，占比逾70%，受本次美國政府川普關稅政策影響相對較輕，甚至受惠避險資金湧入而逆勢上漲，因此整體波動亦相對可控。

短期操作上，將維持現下趨勢不變，並伺機增加流動性以應對可能之動盪或轉機。

展望後市行情，當前的主要投行對於經濟之看法多為不樂觀，預估近期總體環境仍將充滿變數，市場信心難見迅速恢復，風險情緒將因之受擾而趨保守，故風險資產之頹勢恐將延續，且尚需留意短線震盪加劇之可能。

資產配置方面，建議暫以安全性為最優先考量，主要著眼穩健領息並保留適當彈性，透過全球債券ETF進行資產配置，有效分散投資風險，並享有較低成本優勢，適合納入核心資產配置中。