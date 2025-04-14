全球市場觀測站／多重資產商品 保平安

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

川普於4月2日推出對等關稅後，由於稅率與影響範圍超過市場原先預估，導致全球金融市場震盪，除了股市大幅拉回整理，美債殖利率也因對沖基金調節部位而出現上揚，債市也轉趨震盪。

雖然川普在9日髮夾彎針對許多國家的課徵時間暫緩90天，但股市在一天的激情反彈後仍轉趨整理，顯示投資人對於經濟前景的擔憂仍高。

野村投信表示，除了中國採取反制措施外，多數國家均積極與美國協商，希望能降低關稅，而高關稅對於美國經濟的衝擊極高，若能達成協商，關稅可望適度降低，只是協商並非一蹴可幾，在關稅結果未見具體進展前，市場仍容易受到消息面影響，股市的波動幅度也較大。

另一個要留意的是中國，美中兩大強權貿易戰情勢升高，中國除了提高自美國進口商品的關稅，並限制七種稀土元素出口，由於稀土是許多科技產品的重要材料，此舉對於經濟與產業發展會有不利影響。

目前市場不確定因素仍高，此時追高殺低的風險極高，建議投資人宜保持耐心，做好資金控管，保留部分現金於股市回落時在低檔分批布局。

在資產配置方面，由於關稅將影響經濟動能與企業獲利，現階段建議債優於股，債券部位提高高信評債券的比重，例如投資級公司債、金融債等，此外，上周美國公布3月CPI經季節調整後，年增率從2月的2.8%降至2.4%，低於市場預期的2.6%，顯示消費需求已因關稅議題減弱，有利聯準會採取降息措施，債券亦可望受惠。

至於股票部位，今年以來美股表現落後歐股，加上對等關稅將對美國企業與消費者造成衝擊，市場擔憂美國經濟恐將步入衰退，加上美股的評價面較高，短期內仍以整理為主。投資組合宜加入其他市場，或選擇股債兼具的多重資產型、平衡型基金，降低波動度。

美股財報季於上周五登場，不過現在市場焦點並不是第1季的獲利表現，而是關稅對於企業的影響、以及企業的因應方案，在關稅結果未底定前，即使企業財報優於預期，市場氛圍也很難立刻扭轉。

美國經濟 關稅

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