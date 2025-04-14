三大策略 抵禦市場波動

美國對等關稅不確定性仍高，波動仍難避免。法人指出，投資人可以採取三種策略因應，也就是管理波動、利用波動、尋求波動以外的機會。

首先是管理波動。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，這適用於擔心短期風險，並尋找對沖投資組合，以抵禦進一步下行風險的投資人。投資人可以運用黃金來管理政治風險，在優質債券中尋求收益，利用對沖基金加強多元化。

法人持續看多黃金。在瑞銀的基準情境中，黃金目標價在每英兩3,200美元，並建議投資組合中可配置5%的部位。法國巴黎銀行財富管理則將黃金未來12個月目標價從3,000美元上調至3,200美元，預期金價受惠於地緣政治緊張與歐洲央行（ECB）購金潮。

在優質債券方面，瑞銀看好亞洲投資級債券，因為目前收益率約5.1%具吸引力、波動性低且違約風險仍有限。法國巴黎銀行則看好歐元區與英國公債、美國10年期以下公債、歐洲投資等級債（尤其是金融債）。

第二種策略是利用波動性。瑞銀認為，這適用於希望利用高波動性獲得額外收益的投資人。短期內，投資人可透過匯率區間操作來把握震盪下的機會，例如歐元兌美元（以1.10左右為中心點）。

第三則是尋求波動以外的機會。瑞銀指出，這適用於投資部位不足，或是願意承擔短期風險以獲得潛在長期回報的投資人。投資人可以逢低承接股票及非投資等級債（尤其是信評可能上調的BB級債券，也就是潛在的明日之星債券）。

在股票方面，法國巴黎銀行認為，由於關稅調升將增加通貨膨脹壓力、壓縮企業利潤，因此將美股評價從「中性」下調至「減碼」，尤其科技股及消費股更將首當其衝。另外，美國中小型股的吸引力也降低。

法國巴黎銀行指出，至於其他股市，仍看好英國、日本、中國大陸、新加坡及印尼；產業看好全球醫療保健股及工業股、歐洲金融股及公用事業股；投資主題則看好循環經濟、電動化概念股、基礎建設（尤其是能源、交通、水資源）。