美股基金長線釣大魚 兩策略布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股。路透
美股。路透

美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布對聯絡美國、希望進行談判且未採取報復行動超過75國暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，讓美股稍微鬆一口氣。分析師認為，美國優勢地位不變，美股韌性相對強，長線牛市仍可期，建議採半年線下加碼及定期定額兩策略布局美股基金，有機會享翻倍報酬率。

在美股半年線下加碼情境方面，根據統計，初始100美元布局標普500指數，月底值低於半年線加碼300美元，參與28次，投資成本共計8,200美元，累計資產總額達18,097美元，獲利金額達9,878美元，投資報酬率高達121%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在定期定額投資美股情境方面，初始100美元布局標普500指數，每月月底100美元定期定額參與132次，投資成本共計12,100美元，累計資產總額達25,870美元，獲利金額達13,770美元，投資報酬率高達114%。

台新標普500 ETF（009806）經理人黃鈺民表示，整體而言，美股近期大幅修正，股市多已反應評價面與多個產業雜音，未來市場走勢取決於關稅談判最終結果、及貨幣與財政政策能否再次提供支撐，若有正向發展，則本波下跌提供極佳長線買點。

建議優先挑選追蹤標普500指數的美股ETF，標普500指數涵蓋全球股市約50%的市值，最具美股代表性，且被市場公認為觀察美國大型股最好指數，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

標普 美股

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