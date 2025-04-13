美股出現報復性反彈但隱憂仍存 建議定期定額投資美股

川普宣布對等關稅後，愈來愈多國家相繼加入關稅談判行列，隨後川普便指出，由於超過75個國家聯繫美方以商討有關貿易壁壘、關稅、貨幣操控、非貨幣關稅等問題的解決方案，授權這些國家90天暫停期且在此期間將對等關稅大幅降至10%，激勵美股出現報復性反彈，不過，對中國大陸的對等關稅因中國大陸政府實施報復而拉高至125%，再加上因走私芬太尼而課徵的20%關稅，總關稅已來到145%，投資人也擔憂未來美國與各國的關稅戰隱憂仍存，故趁反彈之際出場，解套賣壓仍使美股漲勢回吐。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0關稅戰愈演愈烈，開始與川普1.0時期出現落差，從近期川普本人、財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的談話來看，本輪關稅戰川普團隊聚焦在三大關鍵主軸：政策性武器、公平貿易（Fair Trade）、利益再平衡（Rebalance），首先，政策性武器包含對鋼鋁、關鍵礦產、晶片、藥品的關稅，除了要刺激製造業回流美國外，還透過關稅來解決特定議題（如：非法移民、芬太尼）。

就公平貿易上，由於許多國家在一些相同產品上對美國課徵的關稅比美國對他們課徵的關稅還高，故川普團隊企圖以「對等關稅」來追求公平，另還將設法清除國家補貼、市場進入障礙、匯率操縱等非關稅壁壘。至於利益再平衡，本次川普成功當選的主要支持者很大一部分來自藍領階級，在川普團隊的認知裡，這些人相較白領階級是過去數十年「全球化」時代的明顯受害者，也使美國製造業外移且對許多國家產生鉅額貿易逆差，故企圖透過關稅來解決美國與各國的貿易失衡以及全球化受惠者與受害者的失衡，而在此過程中，關稅收入將是副產品，川普政府甚至期盼未來能以關稅取代所得稅，因他們將關稅視為外國產品在美國的「上架費」，而美製產品則不需上架費，最終目標是實現年收低於15萬美元納稅人免稅。

綜合來看，若川普團隊認為政策性武器、公平貿易、利益再平衡三個關鍵上有缺少任一個，便可能對某國、某產品課徵關稅，這也代表未來一段時間市場將持續受到關稅戰的衝擊，進而影響投資人信心與加劇股市波動性，故建議投資人以定期定額且長期投資美股的方式來應對，避免短線操作而遭多空雙巴。