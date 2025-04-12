基金特蒐／日股基金 韌性亮眼

受川普關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，日股也難以倖免，惟日股仍吸引全球資金的目光，因企業有顯著性的改革，在過去十年間，公司優化營運，必提高獲利能力，進而提升股東回報率，相對於全球股票市場，其估值更具吸引力，同時內需動能強勁，也提供不同且多元的投資機會。

日經指數劇烈震盪，主動型基金展現出靈活投資的優勢，多檔基金皆有正報酬的表現。瀚亞投資-日本動力股票基金今年在劇烈波動中，遞出相對亮眼的報酬；不同於其他產品，基金研究團隊重視估值，且在去年開始增持內需與防禦型產業，使得基金績效在這波震盪當中，展現出亮眼的韌性，長期以來也為投資人創造出卓越的長期報酬。

瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov。瀚亞投信／提供

瀚亞投資-日本動力股票基金投資組合選出30-50檔的個股作為持股，集中選股策略可發揮最大操作可控空間，掌握效益。研究團隊堪稱小而美，雖然僅有四人，每位成員皆有豐富的經驗；強大且集中的團隊框架能讓討論過程更具效率，並能在關鍵時刻操作，使該檔基金在中長期績效皆保持穩健。

基金經理人Ivailo Dikov表示，股票價格經常會超過投資人的風險認知，行為偏差會影響投資決策，因此操作上不受情感拘束、搭配嚴謹、且長時間的分析與紀律，在對的時間點進出場，提升投資組合的效率。透過由下而上的挑選，股票價值是基金篩選的第一關，聚焦估值被低估的個股，可掌握完整成長潛能。基金持股平均PB Ratio僅1.0，低於參考指數的1.6，顯示該檔基金的選股準則與瞄準潛在的上漲動能，彈性操作創造出超額報酬。

研究團隊在去年汽車與金融等族群表現優異時，進行獲利了結與調整，將獲利轉向其他價格更低的投資機會，增持日本內需、防禦型及化工類股。

截至今年2月底，基金前五大持股包括：松下電器、武田製藥、東日本旅客鐵道、三井住友金融集團及理索納控股；而集中選股策略使前十大持股比重接近四成。

日股具三大投資機會，包括：企業財務重整、公司治理改革以及股價被低估。瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov表示，日本企業為了進一步吸引股東投資，進行財務重整，同時也持續改革管理團隊，以增加營運效能；而各產業的估值仍具差距，有些優質企業的股價被低估，也提供了投資機會。

受到川普發布的對等關稅影響，全球股市近一周遭大量拋售，市場信心不足，尤其以出口為導向的企業下跌更加慘重。Ivailo Dikov表示，團隊持續維持高紀律的秉持耐心，身為基本面價格評價為主的投資逆向投資人，在劇烈波動期間，透過兩大方式，有效利用當前市場形勢發揮優勢。

第一、針對公允價值目標價格評估保持不變的企業，會伺機加碼，因為它們相對能提供更多的上漲空間，看好的受惠產業與支撐因素包括：內需消費相關產業（日本國內零售、鐵路、公用事業等）；而通貨再膨脹與實質薪資成長也為日本經濟提供一些支撐；二、藉由團隊一貫且獨到的篩選機制，在表現不佳的市場中尋找潛在的投資機會。