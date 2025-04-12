規劃現金流 先考慮省稅

因應報稅季節，理財專家表示，投資人規劃現金流時，必須考慮稅負問題，若能提前了解投資稅務基本知識，到時就能省下不少支出，累積更多財富。

對投資人來說，不論高股息ETF/基金是月配或季配，都是現金流的重要來源，如果小資族的所得稅率為5%，則投資高股息ETF/基金還可以節稅。如果投資人的所得稅率為12%以上，則領到的配息很可能要課稅。

專家指出，若投資台股所領到的股息，投資人可選擇併入個人綜合所得稅，享有8.5%免稅額、上限為8萬元，或採分離課稅、稅率28%。至於投資海外的股票，配發的股息都納入海外所得項目計算，適用最低稅負制。

除了所得稅之外，還有二代健保補充保費。如果單次股利給付中「股利所得」與「利息所得」相加達2萬元及以上，就需要扣繳二代健保2.11%補充保費。投資人可以透過分散布局，來避免扣繳補充保費。

摩根資產管理表示，定期定額同樣就成為小額投資人廣受歡迎的投資方式，一般人較少注意的是，因為定期定額屬於小額投資，所以相較於其他資產，用定期定額投資基金，也能收到節稅的功效。

基金方面，境內基金，且投資標的在台灣境內，國內股利所得若超過27萬就須納入個人綜合所得稅；但是，若投資標在海外，無論是投信基金還是境外基金，配息收入如果在750萬元以內就不必被課稅。由此可見，透過投資基金而來的所得，反而比較有利於投資人進行節稅。

另外ETF部分，凱基證券表示，可透過選擇出借ETF或增加投資海外標的，省下相關稅費，除了有額外的出借收入，還有節稅的機會。若順利出借ETF且借券人在除權息前賣出股票，股利會以權益補償方式返還給出借人，此類所得屬於證券交易，目前停徵故不課稅。

善用基本所得免稅額750萬，透過投資海外的美債或美股ETF，也可達到節稅效果，例如投資臺灣掛牌之美債ETF，因利息屬海外所得，可適用750萬免稅額，且免繳二代健保補充保費。