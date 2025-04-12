投資ETF、基金 留意課稅規定

5月報稅季即將到來，近來ETF、基金成為小資族愛好產品，其中許多人並未注意相關稅務事項，上述兩種產品課稅方式不盡相同，其中基金又分境內、境外，兩者也有不同稅率，法人建議，應詳閱相關規定，避免獲利被白白吃掉。

ETF方面，對證券交易稅部分，股票型ETF應依每次交易成交價格按千分之1稅率課徵證交稅；若是債券型ETF，目前暫停課徵證交稅，兩者交易稅規定有別。

目前債券型ETF，自2017年至2026年12月31日止，暫停課徵證交稅；不過，若買賣槓桿型及反向型的債券ETF仍應課徵證交稅，稅率為千分之1。

永豐金證券表示，ETF根據追蹤的指標購買標的，標的可能來自於國內外的股票、債券、還有其他的金融商品，因此ETF的配息來源不僅是國內股利所得（54C），還有已實現的資本利得（76W）、收益平準金、利息所得（5A）及海外所得（71）等來源。

因此投資人需要了解手上產品投資地區為何，ETF方面同樣分境內及境外，其中資本利得、收益平準金皆不課稅，股利方面，若是投資台灣ETF則為併入綜所稅或分離課稅28%，單筆2萬以上需繳2.11%補充保費，而海外部分則納入海外所得。

基金方面，買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，若採前者，享免稅額8.5%、上限8萬元，採後者，稅率為28%；如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10%；如來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。

買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。

海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。

不過，理財專家建議，海外所得項目如果沒有達到 100萬，則不用計入基本所得額。

但是海外所得除了海外財產交易所得和利息所得之外，還有許多其他項目，如果投資人有其他基本所得額項目的話，千萬不要漏報稅了。