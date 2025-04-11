越股連二日強勢大漲 喜迎貿易新契機

對等關稅出現重大逆轉，宣布除中國大陸以外的75國將緩徵90天，消息一出全球金融市場出現反彈，其中，備受市場關注的越南股市也在10、11日連續兩日強勢大漲。越南官方指出，美越雙方在第一時間啟動貿易協商談判，盡可能互取消「非關稅壁壘」，激勵市場信心。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，關稅暫停利於越南第2季的商業活動增長，在全球貿易不確定性加劇的環境下，越南獨具基本面韌性，投資人可持續透過定期定額的方式進場布局。

川普揮動關稅大刀，引爆全球股災，不料就在生效後短短13個小時，政策出現大轉彎，10日凌晨宣布，對不採取報復行動的75個國家實施90天的關稅暫緩，該期間僅徵收10%關稅，而中國則被排除在外。美國財政部長班森特表示，在這90天的過渡期內，美國預計將逐一就各國進行貿易協議談判。另外，高盛也緊急將經濟衰退可能性從65%恢復至先前預測的45%，最新美國經濟成長率預期為0.5%。

關稅政策戲劇化大轉彎，全球金融市場大洗三溫暖，其中，世界生產重鎮越南，也在美國暫緩對越南徵收46%關稅後，10日股市強漲6.8%直逼漲停，11日再漲4.63%，連二日合計漲幅逾10%，本周以1,222.46點坐收；越股重要權值股為盤面領頭羊，包括：京北集團、德江化學、越南工商銀行、西貢商信銀行表現強勢。另外，越南官方表示，美越雙方啟動貿易協商談判，兩國將考慮撤除儘可能多的非關稅壁壘，保持穩定的經貿關係，進一步激勵市場信心。

「對等關稅暫停對越南有利，這將有助第2季的商業活動免於干擾。」中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，當前越南對美國的出口增長加速，美國買家也預計加速採購，除應對本地返校、假期需求，買家也可能為應對90天後不易預測的關稅情境而提前採購。此外，3月越南對美國出口年增率達32.3%，已正在反映進口商的前置採購活動，而此類趨勢或在第2季延續。

不過，張晨瑋指出，考慮到中美雙方矛盾極化，越南轉運中國商品，即所謂洗產地議題，可能再次受到美國關注，這部分仍充滿不確定性，未來美越雙方進行談判時，除了針對貿易平衡議題協商外，亦需要加強討論如何撫平洗產地疑慮。

對等關稅措施上路，越南官方展現政策靈活性與積極談判的誠意，提出包括願以0關稅為談判起點、承諾擴大採購美國國防產品等。目前由越南副總理胡德福率領的談判小組，仍在美國與政府高層及企業進行協商，本周將與美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克會面。

另外，張晨瑋表示，越南基本面利多已開始浮上檯面。當前越南政府有高度決心擴大公共投資，支持基礎設施建設和國內製造業升級，以刺激內需並提升經濟韌性。例如，今年前兩個月，越南財政收入已達2025年計劃金額的25.4%，收入表現極佳，反映政府具備充沛資源擴大公共投資。整體而言，在全球貿易不確定性加劇的環境下，越南獨具基本面韌性，同時對美展現積極誠意，為亞股中的一大亮點，投資人可持續透過定期定額的方式進場布局。