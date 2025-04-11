第2季基金投資趨勢／股票型占五成 鎖定台日龍頭股

元大投信指出，川普開啟關稅戰，全球股市明顯修正，市場將持續波動。在第2季，建議純股票資產可占五成，台股及日股優質龍頭股各半，看好龍頭企業韌性足；全球優質股債資產及防衛產業占30%；全球投資級債券基金／ETF占20%，以平衡風險並作為擇機加碼的資金來源。

在台股方面，元大投信指出，面對個股齊跌、指數大幅修正，投資人可以逢低布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金。過去各種利空事件已顯示，大型龍頭企業營運韌性將支持股價恢復力。目前指標權值股已深度嵌入美國品牌產品，具有達成「美國製造、去中化、全球供應」三面向布局的能力，將凸顯長期戰略投資價值。

0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,165億元，前三大成分股為台積電（56.1%）、聯發科（5.2%）、鴻海（4%）。至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到2月底的規模為417億元，是規模第二大的台股基金，前三大持股為台積電（8.7%）、聯發科（6.6%）、長榮（5.8%）。

日股雖然最近因為關稅貿易戰亂流而修正，但元大投信分析，日本政府迅速與美國進行貿易協商，伴隨推動各項改革新政生效，擺脫負利率後進入緩步升息階段，加上今年春鬥預計加薪幅度高於5%，為34年來最大升幅，將推升經濟成長。價值投資提倡者巴菲特旗下波克夏再度加碼五大商社，持股普遍提高到9%以上。投資人可以布局元大日本龍頭企業基金或元大日經225 ETF，以掌握日本資產成長潛力。

關於美股，元大投信指出，S&P500指數在大幅修正後，未來12個月本益比為19.4倍，已低於近五年平均的19.9倍、略高於近十年平均的18.3倍。但川普公布的關稅稅率遠高於市場預期，雖可能延後實施，但未來仍可能出現經濟成長預測下修，建議透過元大全球優質龍頭平衡基金，來布局美股等優質企業，或是前進元大全球航太ETF，以受惠於川普的政策。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息，是國內最大的跨國平衡型基金，規模達119.3億元，目前的股票部位近七成，債券及現金逾三成；以美股及美債占65.6%最多，其次是加拿大、台灣、德國等；產業以資訊科技股占19.5%最多，其次是工業股的8.4%、通訊服務股的7.7%；前三大持股為台積電、亞馬遜、輝達。

00965成立於去年11月，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內首檔軍事國防ETF，規模已達110億元，投資市場仍以美股占37.5%最多，其次是日本的29.9%、南韓的17%、台灣的5.8%、德國的2.9%；前六大成分股為三菱重工、南韓最大軍工企業韓華航太、日本電氣、富士通、輝達、台積電。

在債市部分，元大投信建議布局元大2至10年投資級企業債券基金，或是元大優息投等債ETF，以追求收益並降低波動。前者有季配息選項，今年來新台幣年化配息率超過5%；這檔ETF為月配，去年11月成立，布局10年期以上成熟市場投等債。（系列完）