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法人建議定時定額布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

關稅風暴導致行情連日重挫，台股融資維持率降至新低。投信法人表示，經驗顯示，融資維持率創低時多為台股波段相對低點，隨行情修正反映利空、清洗籌碼浮額，後市反彈可期，惟因應關稅戰等不確定性，建議台股基金、ETF採分批或定時定額布局。

台股短線跌幅超過二成紀錄不少，群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，過去八次國安基金護盤的背景分別是2000年台灣首次政權交替、2000年核四停建、2004年319槍擊案、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股暴跌、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭。

台股本周三個交易日重挫近二成，龐大斷頭賣壓讓上市融資維持率9日掉至118.1%，超越金融海嘯期間的118.2%，創下歷史新低。據統計，近十年當融資融維持率低於140%創下波段新低後進場布局台股，在後一個月、三個月、一年皆有雙位數漲幅反彈，其中近一年平均漲幅更有近18%。

美國總統川普對等關稅政策美國時間9日逆轉，美股上演大復活戲碼，帶動台股隔日跳空暴漲1,600點，站回萬九大關。復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，隨各國積極與美國協商，有利讓關稅戰引發的恐慌情緒降溫，若要逢低布局，建議採分批或定時定額因應，並可聚焦具成長性的科技高股息題材，兼顧中長線產業趨勢及股息收益機會。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，台股大盤在2018年中美貿易戰波段下跌15%，修正時間約三個月，本次關稅戰擴大至全球，加以市場擔憂經濟衰退風險，需要較長時間整理消化政策不確定性，類股配置增加金融等以內需為主、受關稅影響較小之產業題材，或具殖利率保護的個股。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱說，若近期能再搭配聯準會中央銀行賣權加速，讓市場有所提振，以及期現貨出現大幅逆價差，有利台股止穩。

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