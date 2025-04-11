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美國基金 AI推波助瀾

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

川普關稅政策大逆轉，美股聞訊後狂飆。法人表示，對等關稅將暫緩90天，期間美國將與各國協議談判；儘管市場可喘一口氣，但川普發言仍持續影響市場波動，惟AI所驅動的結構性成長與消費性電子周期性需求依舊存在，建議投資人可逢低分批或定期定額美國基金。

美股四大指數在9日齊漲，那斯達克與費城半導體指數當日分別飆漲12.1%與18.7%；道瓊工業與S&P500指數也都有7.8%與9.5%的上漲幅度。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，考量美國是全球最大消費性市場，各國若未及時因應，不僅面臨失去對美出口市場的風險，也可能導致產能外移至關稅負擔較低的第三地區，因此美方展開貿易協商已成為多國政府的壓力與必要選項；企業全球布局策略將從傳統「總成本最小化」思維，轉向「政策風險控管+市場接近性最佳化」綜合考量。

林元平說，短線上市場震盪仍會延續，若懲罰性關稅出現鬆動或政策面趨明朗，企業基本面調整幅度可能低於當前股價所反映的悲觀預期，進而創造中長期股價反彈空間；操作上優先加碼具強勁全球運籌能力的企業，相對減碼全球配置彈性較低、對美依賴高卻缺乏在地化能力的公司。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，當前主流科技股估值回到合理水位，對於中長線投資人不失進場良機。建議分批進場或定期定額布局，待政策不確定性降低，未來表現可期。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美關稅政策最終希望減稅法案能通過，屆時川普將全力推動經濟復甦，並敦促聯準會降息刺激經濟，以迎接明年的期中選舉挑戰，研判關稅政策事件不會延燒太久。

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