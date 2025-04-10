貝萊德：風險資產將持續承壓 看多短天期美債

全球最大資產管理公司貝萊德指出，全球貿易緊張局勢急劇升級，極端的貿易政策不確定性引發風險資產遭廣泛拋售。政策的不確定性在短期或更長時間內是否影響經濟前景，目前還不太明朗，投資能見度減弱，因此，貝萊德將戰術性觀點由目前的6到12個月縮短至三個月。

由於風險資產短期可能承受更大的壓力，目前貝萊德暫時減少股票的投資部位，同時因應投資人避險的需求，改將更多資金配置到短天期美國公債。目前仍不清楚政策不確定性對經濟前景的影響將持續多久。

貝萊德指出，儘管美國就業數據仍強勁，但貿易衝突不斷升級，引發S&P 500指數及美國非投資等級債券出現2020年新冠疫情衝擊以來最嚴重的單周拋售。在市場不確定性開始消散之前，風險資產將持續承壓。由於財富損失龐大，也可能會衝擊市場情緒和消費者支出。

鑑於美國持續性的財政赤字和黏性核心通貨膨脹，貝萊德繼續減碼長天期美國公債。由於停滯性通膨、利率長期偏高以及財政前景艱難，投資人將要求更高的風險補償，這可能會給美國公債的長期殖利率帶來上行壓力。在這種環境下，黃金可以作為更好的報酬分散工具。