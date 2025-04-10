股價回至合理區間 中信投信：中長線投資人把握進場良機

美國總統川普點燃全球關稅戰爭，全球股市劇烈震盪，美國大型成長股出現全面修正，當前估值已低於長期平均水位。中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，AI科技股財報指引仍處在正向發展，特別是美國大型成長股為趨勢引領者，當估值回到合理水位時，可伺機分批進場、定期定額布局，待政策不確定性降低，未來表現值得期待。

受關稅戰爭以及降息不確定影響，2025年以來美股四大指數出現全面修正，以科技半導體為主軸的費城半導體指數跌幅最重，下挫25.63%；那斯達克指數下跌19.05%；標普500指數下跌13.93%；道瓊工業指數下跌10.76%。另外，用以衡量美國大型股表現的羅素1000指數預估本益比降至18.5倍，低於5年平均的33.9。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，年初至今市場充斥著不確定性，包括近期掀起的關稅戰詭譎多變，市場也在觀望聯準會的降息指引，加上市場對於AI成長故事的信心動搖，使得過去幾年引領美股強勁表現的科技巨頭，包括：谷歌、亞馬遜、蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、特斯拉、META等大型成長股，反而成為這波川普關稅政策下的重災區。

「儘管川普『解放日』帶來全球大震撼，但綜觀當前主流大型成長股財報指引仍處在正向發展，AI創新科技更是加速演進。」唐祖蔭指出，像是OpenAI推出進階圖像生成功能，掀起「吉卜力」旋風；Alphabet旗下的Google新發表號稱最具智慧的推理AI模型Gemini 2.5 Pro，皆推動AI需求持續增長，雖然短期市場缺乏信心，但從長線投資的角度，市場終究會消化利空，反應基本面成長。

由於當前經濟的不確定性，市場預期下一次降息可能需要比預期更長的時間。唐祖蔭分析，聯準會最近一次利率會議上屢次強調關稅對通膨有所影響，但也表示該影響對通膨預計為暫時性的，且認為維持利率不動的「等待成本不高」，也如市場預期釋放緩縮表訊息，市場偏鴿解讀聯準會結果。