尋找高關稅投資避風港 投信業者推台日雙股市基金

美國總統川普提出的對等關稅措施今天生效，引發全球市場劇烈波動，投資人對地緣政治風險與經濟不確定性的憂慮再度升高。面對這些挑戰，路博邁投信將於4月28日開募的路博邁台日雙星股票基金（本基金配息來源可能為本金），透過投資台、日股市，不僅能有效分散因貿易政策變動帶來的地緣政治風險，更能掌握台、日AI科技的領先優勢。

針對美日關稅談判，路博邁日本股票研究總監窪田慶太表示，日本手握兩張好牌，首先是日本為美國最大債權人，日本握有5%的美國國庫券，美國共發行22兆美元，日本持有1兆美元，其次才是中國大陸，面對大陸揚言拋售美國國庫券，日本已表示願意接手大陸拋售的國庫券，考量川普和財長貝森特希望壓低美國利率，若日方願意接手，國庫券的殖利率就會低，因此這是日本擁有的一張好牌。

第二張牌是採購液態天然氣。川普希望推動液化天然氣出口，日本是能源進口國，因此日本可把從卡達進口液化天然氣轉單給美國，因此這是日本手中另一張非常重要的牌。

窪田慶太說，要注意的是，當日本要採購美國國庫券和液化天然氣，就必須賣日圓換美元，此舉會造成日圓走弱，但川普又抨擊日圓太弱，因此日本央行可能會升息，目前政策利率0.5%，今年有兩到三次的升息空間，升到1%左右，他預期日圓今年會維持穩定走勢。

路博邁台日雙星股票基金（本基金配息來源可能為本金）經理人王昱如指出，AI科技也是基金布局的重點之一。儘管最近受事件衝擊引發震盪，但AI仍是未來十年的主要趨勢。台灣在晶圓製造及IC封測方面穩居全球市佔率第一，日本則在材料及設備領域展現卓越實力，分別位居全球市占率第一與第二，這使得台灣與日本在AI發展中缺一不可。