貨幣基金 可短期避險

關稅戰引發各國投資人叫苦連天，台股昨（9）日更創下史上第三大跌點。不過，觀察貨幣市場型基金表現，近期仍維持穩健力收益。法人表示，貨幣基金資金流動性高，具可快速變現特性，是短期避險的選擇之一。

統計至8日，觀察近期貨幣基金績效表現，近一周在美國關稅政策下仍保持穩健，前十強皆有正績效；若拉長時序，美元級別的兆豐美元貨幣市場、元大美元貨幣市場基金近六個月也有2%以上的績效表現。

國內大型投信法人分析，川普關稅亂流衝擊全球股市，股債齊受挫引發市場極度恐慌，衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數，創下五年新高。市場混亂下，美元貨幣基金主要投資於銀行存款，扣除匯率因素就是類定存，建議投資人如對於市場震盪劇烈而想停泊手上資金，可將美元貨幣基金納入資產配置的組合中。此外，目前美元貨幣基金仍有約4%的收益率，且變現便利，利於短期避險。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖表示，台灣央行2024年第4季理監事會議決議維持重貼現率在2%不變；預期2025年國內經濟溫和成長，通膨與核心通膨皆低於2%。考量國內潛在通膨風險仍存，且需觀察房貸相關數據是否持續放緩，預期未來三至六個月央行貨幣政策仍會維持中性偏緊。

基金操作方面，將依據央行貨幣政策動向、季節性資金供需以及短率變化，調整基金存續期間與資產配置；以維持基金流動性並提升投資收益。

統一強棒貨幣市場基金經理人陳勇徵分析，近期美國經濟軟數據皆顯著下滑，加上川普削減政府開支和關稅政策帶來的高度不確定性，可能使美國出現經濟衰退疑慮，並影響聯準會貨幣政策。台灣方面，房市與物價也是央行高度關注的議題。因房價已有降溫跡象，台灣央行3月維持貨幣政策不變，後續需留意景氣面變化。