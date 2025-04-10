美股價值型題材 聚光

對等關稅大地震讓美股跌幅擴大，創下新冠疫情爆發以來單周最大跌幅，投信法人建議，此時投資標的聚焦低波動、價值投資題材，其表現會相對抗震。其中，主動操作的美股基金透過選股策略，近月績效也較美股大盤突出。

投信法人表示，關稅戰不確定性讓全球貿易緊張情勢升溫，使風險性資產面臨大幅波動壓力，現階段美股投資建議加強資產配置的多元性，可於行情大幅修正之際，透過定時定額等方式布局科技股成長題材之外，另配置低波動標的以平衡震盪風險。

據統計，美股四大指數近月跌幅達一至二成，導致今年來績效翻黑，其中聚焦科技股的費城半導體指數跌幅逼近三成。

合庫標普利變特別股收益指數、復華美國標普500低波動指數基金今年及近一個月跌幅僅個位數；主動式操作的美股基金如復華美國新星、聯博美國成長入息、國泰美國ESG等基金近月表現亦較美股大盤抗跌。

復華美國標普500低波動指數基金經理人吳允翔表示，低波動指數兼顧波動率及收益表現，將可做為市場震盪時，布局美股的核心配置元件。標普500低波動指數產業配置前五大產業為金融、公用事業、工業、核心消費及健康照護，成分股多具低負債比率及較佳償債能力特性，加上殖利率、長期年化波動度優勢，在市場震盪時表現優於大盤。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，將標普500指數2025年12月目標價從6,400點下調至5,800點，同期間每股收益（EPS）預期從265美元下調至250美元，並將標普500指數的年終市盈率目標從21.5倍下調至20倍，也將美國科技板塊和AI變革性創新主題從「最具吸引力」下調至「具吸引力」評等。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，短期減持評價較高的成長型類股，預期股市表現重心將移往內需或民生必需品、醫療保健等防禦型標的，不過長期而言，仍可關注高端科技與AI技術領導企業。