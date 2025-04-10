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路博邁台日雙股基金 4月28日開募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普關稅戰引發全球金融市場震盪，也提供進場機會。路博邁台日雙星股票基金將於28日開始募集，這是國內首檔主要投資台灣、日本雙股市的基金，也是近期唯一一檔新募的純股票基金。

路博邁投信總經理黃忠雄指出，路博邁台日雙星股票基金在元月就已獲得核准，原就預估第2季市場可能因為關稅議題而變得震盪，因此決定在4月底募集，5月中旬上市。川普公布關稅稅率超出市場預期，股市大跌，反而是良好的投資機會。

在路博邁台日雙星股票基金，日股占三分之二（大型股及中小型股各占一半），台股占三分之一。路博邁日本股票研究總監窪田慶太昨（9）日來台表示，日本投資機會除了穩健成長的大型龍頭企業之外，也包括隱形冠軍，既捕捉大型企業的穩健成長，又不錯過中小型股的爆發潛力。

面對美國關稅挑戰，窪田慶太表示，日本與美國長期關係密切，是關稅風險較低的國家。日本也透過提高對美投資、降低貿易逆差、增加國防支出及持有美國公債等一系列措施應對關稅議題，因此投資人增加日股布局，將有助於降低關稅對整體資產的影響。

窪田慶太表示，日本列於美國關稅優先談判名單上，且有兩張牌可以打。一是日本是美國最大債權國，在美國流通在外公債約22兆美元中，日本約持有5%，如果中國大陸要拋售美國公債，日本可以承接。

第二是能源。日本能源幾乎都靠進口，其中天然氣主要來自於卡達及澳洲等地，日本可以考慮轉由美國進口。

此外，日本經濟有八成依賴內需，出口只占10%，以汽車及鋼鐵受到的影響較大。日本受到關稅的直接衝擊較低，但在間接衝擊方面，日經225指數企業有約65%營收來自於海外，之前預估日本企業今年獲利可望成長9%，但如果考慮關稅的影響，目前已下修到2%，如果再考量日圓升值的因素，獲利成長率可能持平。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，人工智慧（AI）科技也是基金布局的重點之一。儘管最近受事件衝擊引發震盪，但AI仍是未來十年的主要趨勢。

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