投信：SEEK策略 可攻可守

群益投信昨（9）日發布第2季投資展望時指出，美國對等關稅來勢洶洶，在不確定性環伺之下，建議投資人可採用「SEEK」投資策略來因應，藉此強化投資組合收益與波動控管的能力，穩健應對市場變化。

群益投信指出，「SEEK」的S代表穩定收益（Stable Income），聚焦低波動資產，包括金融債基金、複合債基金及優先順位非投資等級債基金；第一個E是新興亞洲雙星（Emerging Asia），即台灣及印度股市；第二個E為ETF，包括台股高息、長天期BBB投等債及非投等債ETF；K代表關鍵趨勢（Key Trends），包括受惠於人工智慧（AI）變革及川普關稅政策。

在穩定收益方面，群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，考量市場不確定性仍多，投資人不妨透過股債多元配置，透過價值型股票及跨區域股票布局來分散風險，並適度搭配投資等級債與政府公債，為投資建立優質收益來源，也同步強化投組防禦能力。

全球股市大幅修正，反而提供良好入市機會。以印度來說，群益印巴雙星基金經理人張諺祺指出，印度擁有龐大的內需市場作為經濟重要後盾，受到關稅的衝擊較低，搭配印度央行放寬流動性並啟動降息，金融環境有望逐步寬鬆，皆有助引導印度股市回歸正軌。在產業方面，看好金融、航空旅遊概念股及軍工產業鏈。

在台股方面，群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，最近台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。

柯鴻旼表示，雖然關稅政策造成短期市場波動，但這些市場雜音也為中長期提供買點。從短、中期來看，投資人可留意台灣內需相關類股，包括高殖利率的旅遊、航空、營建、軍工、金融、生技新藥、原物料等；長期則看好AI與半導體產業，包括邊緣AI、特殊應用IC（ASIC）、IC設計、先進封裝等領域。