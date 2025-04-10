川普對等關稅政策祭出，血洗全球股市，AI供應鏈重鎮的亞股承壓。法人表示，高關稅將影響整條供應鏈的布局，惟美國四大雲端服務業者的AI服務與基礎建置仍在成長階段，仍看好AI相關應用的發展，建議可定期定額布局亞洲科技基金。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，川普關稅對亞洲科技股帶來四大面向的影響，第一、終端消費電子品可能會漲價，加上美國GDP增長預測將下滑，將影響供應鏈的出貨與報價。

第二、若雲端服務業者後續未上調資本支出，今年整體AI伺服器出貨將下調。

第三、雖然此次未將半導體納入關稅項目，但考量美國GDP下修將影響消費性電子產品的需求；終端品牌因應調整供應鏈時，也將影響中上游零組件備貨，半導體需求仍將受到壓抑，而記憶體的報價漲勢也可能受挫。

第四、中國增加內需刺激將使中國市場比重較高的供應鏈可望受惠，而DeepSeek受惠股因需求旺盛且不涉及關稅，相關科網股與受惠股的影響有限。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，因關稅戰引發股市龐大賣壓，評價較高的科技股首當其衝，不過，AI創新帶領科技產業走向長多格局不變，預期隨四大雲端供應商資本支出依舊持續增加，中長線仍具投資價值，由於台灣、日本等科技廠為AI供應鏈重鎮，可持續留意相關終端應用受惠供應鏈個股投資機會。

統一投信表示，川普的全球對等關稅除了力道大於預期之外，更重要的影響是不確定性，使全球股市重挫，代表市場波動與恐慌情緒的VIX指數仍位於40以上，為2008年金融海嘯與2020年新冠疫情以來少見的高檔。

但從長期投資的角度來看，隨著股市評價修正，績優個股的長期投資價值將快速浮現，建議投資人加強資產配置的多元性，度過金融市場動盪期，這也是主動選股基金的優勢。