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確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

印度股基金 法人喊買

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
印度股市處於歷史新高價位，易受獲利了結賣壓影響，但不影響強勁成長前景，今年又可望有五年一次國會大選的選舉行情加持，投資前景看佳。最近中小型股漲多回檔修正，反而提供很好的介入機會，建議投資人可逐步增加印股部位。聯合報系資料照
印度股市處於歷史新高價位，易受獲利了結賣壓影響，但不影響強勁成長前景，今年又可望有五年一次國會大選的選舉行情加持，投資前景看佳。最近中小型股漲多回檔修正，反而提供很好的介入機會，建議投資人可逐步增加印股部位。聯合報系資料照

印度被課關稅較大陸低，已傳出供應鏈將加大印度產量，加上近來金融市場上沖下洗，統計2000年來全球股市4月布局到年底平均都是正報酬，印度表現更是亮眼。尤其印度央行有望4月再降息1碼，投信法人建議可適度逢低布局印度基金。

群益投信海外市場研究團隊表示，根據花旗研究預估，3月底印度銀行體系流動性將有1.2兆盧比的盈餘，且印度央行4月可能再度降息1碼，同時央行也不再進行流動性限制措施，暗示其支持信貸增長。整體而言，資金動能可望轉強。

印度股市近半年表現受壓抑，近期隨著利空訊息逐一被市場所消化，股市表現穩定回升，雖然川普關稅政策又臨時來亂，但印度在總體經濟和企業獲利前景仍向好之下，可望持續帶動股市表現。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，川普對印度加徵10%關稅後，預估印度出口將減少59億美元，約當該國GDP的0.16%，影響程度相對輕微。從產業來看，電子業因有政府給予補貼，因此較不受關稅影響。3月外資轉賣為買，小幅淨買超印度股市1億美元，內資則持續維持淨買超。

再從高盛統計觀察，現階段整體全球股票型基金、亞洲不含日本股票型基金，針對印度股市的配置比重均低於對應的MSCI指標，顯示籌碼面已明顯沈澱，除非經濟明顯不如預期，否則再面臨較大賣壓的機會不大。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，印度本身為內需型經濟體，出口占GDP比重不到15%，具有廣大的內需市場足以支撐出口削弱，同時印度儲備銀行也開始降息，市場預計將會提高降息幅度來因應全球關稅所造成的經貿風險，整體來講印度經濟在關稅上受影響較輕微。

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