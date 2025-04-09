電信類商品 防禦力強

川普對等關稅重擊全球資本市場，台股兩日以來跌逾2,800點，昨（8）日跌幅收斂，並可看出防禦股電信三雄，表現相對抗跌。

盤點市場上台股原型ETF，持有電信三雄比率以統一台灣高息動能（00939）持有20.6%最高，其次為國泰股利精選30（00701）有18.8%、元大台灣高息低波（00713）為18.3%，00713並已率先翻紅。

統一台灣高息動能ETF（00939）基金經理人林良一表示，由於電信股的主要收益來自台灣市場的消費行動業務，加上電信業務本身的消費需求偏向剛性，因此受到川普的關稅政策影響有限。此外電信業者通常擁有穩定的股息收入，在市場震盪之際，具備較高的防禦性。

林良一指出，00939目前產業分布均衡，並未偏重半導體，電信類股的穩定性為00939提供下檔保護，在台股高檔震盪之際，可分散單一產業系統性風險，投資人可透過定期定額或定期不定額方式，拉長戰線參與市場行情。

復華富時高息低波（00731）經理人劉昌祚表示，電信、百貨通路及食品等類股因為主要以內需市場為主，成為此波關稅戰股災抗跌標的，其中電信股業務主要來自行動通訊等剛性需求，衝擊較以外銷出口為主的電子產業還小，其中電信三雄因市占率高、具穩定現金流，成為兼顧收益及避險熱門標的。

由於關稅不確定性未除，建議台股布局採多元配置，以分散波動風險。展望台股後市，林良一表分析，雖然關稅可能為台股企業獲利帶來影響，但仍有部分族群具備投資機會，包括美國製造概念股，如受惠台積電在美擴產的廠房設備類股；出口非美市場為主的企業，如以中資品牌為主的供應鏈。

而部分影響程度較小，但股價回落至中長期合理水位的企業，也具備投資潛力。整體來說，關稅的不確定因素仍在，各類族群輪動快速，科技類股的股價波動加大，資產配置建議平衡布局。