配置短債基金 抗亂流

美國對等關稅政策引發全球股災，恐慌情緒創五年新高。投信法人表示，短期龐大賣壓使股市加速趕底，除了留意美股後市，若要危機入市建議觀察三大政策動向再行長期布局，波動加大期間建議增加公債、投資等級短債基金配置控管風險。

衡量市場情緒的恐慌指數（VIX）本周一度飆升至60，創2020年3月新冠疫情爆發以來新高。復華投信投研團隊認為，各國開始與美國談判，是否不再出現更嚴重的關稅及報復升級措施，將是此波行情止跌的重要觀察，此外美國聯準會釋放再降息訊號，有助資金回流股市意願；川普以關稅增加政府收入後，若進一步提出降稅政策計畫，可望對經濟及企業獲利有所助益，將激勵股市表現。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，市場波動度驟增，凸顯資產配置多元性的重要，由於接下來美國聯準會可能透過降息來因應經濟放緩，也將對高評等債券表現帶來支撐，由於短天期債券波動性低於長天期債券，故適當的配置可分散風險。

儘管聯準會下一次政策會議要到5月7日才舉行，但根據外電報導，因應市場最新情勢，不排除最快下周就採取緊急降息行動。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，本次貿易戰擴大至全球多國，市場擔憂經濟衰退風險，股市可能在加速趕底後，需要較長時間整理來消化政策不確定性。關稅戰引發供應鏈重組疑慮，短期減持評價較高的成長型類股，並尋找供應鏈重組下的受益標的或往基期較低、高股息題材配置。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，各國將陸續與美國展開談判，上半年市場波動仍大，但預期下半年關稅可望達成部分協議，有利企業基本面回復正常，股市經過大幅度修正後，投資價值逐步浮現，投資人可伺機找買點。建議布局多重資產基金，分散風險，掌握輪動行情。