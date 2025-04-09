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確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

美股標的上演反彈秀

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美股經過劇烈波動後收復部分失土，以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數7日收漲，8日美期電子盤走揚，部分亞洲股市也出現反彈，台股則持續下探，但盤面上鎖定海外股的相關ETF率先上演反彈秀。

其中，7日交易量都衝出掛牌以來最大量的標的如國泰費城半導體（00830）、中信NASDAQ、統一FANG+、中信美國創新科技、富邦NASDAQ正2在8日都出現4.7%至10.4%間的大反彈。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，此次川普推出的關稅政策，關稅稅率的訂定並無合理的理論基礎，計算公式出乎市場預料的不合理，顯示川普第一階段目標在逼各國上談判桌，而非實際想課徵目前表定的最高關稅稅率。而晶片產業雖不在此次關稅範圍內，但川普直言未來仍會有更細節的關稅政策出爐，相關類股短線震盪仍將劇烈。市場無法捉摸川普關稅底線，亦無法把握何時談判結束、對經濟衝擊實際程度為何，經濟短線進入預期必然衰退階段，但長期則未必陷重度衰退困境。

中國信託投信指出，近期美股雖反映關稅政策的不確定性，長期仍回歸企業基本面，可趁修正逢低進場。

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