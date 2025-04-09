投資等級債 資金避風港

美國總統川普宣布對全球加徵對等關稅，為全球貿易與金融市場投下震撼彈，VIX恐慌指數飆升至八個月新高，債市吸引避險資金湧入，以投等債來看，美銀美林全球投資等級債指數相較股市表現明顯抗跌，可見在市場波動之際更凸顯投等債的防禦特性。

財富管理專家表示，在市場前景充斥未知數下，各國談判協商進程待觀察，預期金融市場短期將延續震盪格局，不過投資等級債因具有較高的評級，又具備收益優勢，可望吸引訴求穩健避風的資金配置，投資人不妨透過投等債ETF來參與。

以近一年熱門的月配型投等債ETF來看，合計有16檔將在4月17至23日陸續除息，觀察市場熱度較高、規模超過百億的產品合計有九檔，包括群益ESG投等債20+（00937B）、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債等，預估年化配息率多落在5%以上。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，川普政策向來變化快速，後續持續關注各國協商情況以及是否提出反制措施，以判斷貿易戰是否進一步升級，期間金融市場波動難平，也須留意對經濟活動所構成的風險。投資等級債因資產品質佳，且殖利率較公債更具吸引力，納入投資組合中有望發揮防禦與收益來源兩大功能。