非投等債商品 有魅力

川普關稅大刀落下，台股本周一開盤幾乎集體躺平，時隔一天，美股那斯達克發動反彈，加上市場情緒經過一天沉澱，昨（8）日台股跌幅已有收斂，其中非投等債ETF因債息高、存續期短及受利率影響低，成為盤面上逆勢率先翻紅的族群。

觀察盤面上非投等債ETF，昨日紛紛翻上紅盤。法人分析，非投等債族群得以成為率先展開反彈的族群之一，應該是因股價走跌大幅推升殖利率與配息率，吸引市場資金開始進場。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊表示，近日川普關稅逆風影響，風險性資產明顯走跌，非投等債擁有高票息特性，利差快速擴大也創造資本利得空間，在高票息與高利差兩相加持下，非投等債的投資價值浮現，可望成為股市震盪時期的資金避風港。

儘管在市場情緒與避險需求帶動下，10年期公債殖利率在上周五出現滑落，但周一在川普發表談話後又出現快速彈升，顯見近期極易受市場風吹草動影響而出現劇烈波動，因此債券ETF投資建議仍應回歸票息收益，降低公債殖利率波動風險。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，資產品質佳，且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，其中非投等債債息高、存續期間短、受利率影響程度低，吸引資進挹注，今年來資金已淨流入逾百億美元，幾乎快達去年總金額240億美元的一半。

李忠泰表示，目前非投等債基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現，在預估首季整體財報持堅及景氣仍具韌性情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投等債後續仍正向看待。